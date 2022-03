Viggiano si mobilita a favore dell’Ucraina, raccolti ben 500 pacchi di donazioni

L’Associazione BENE COMUNE in collaborazione con la Protezione Civile GRUPPO LUCANO sezione Viggiano sono in procinto di far partire un camion con ben 499 pacchi per l’Ucraina.

Il commento del Presidente dell’Associazione Bene Comune Vittorio Prinzi: “voglio ringraziare vivamente tutti coloro che, rispondendo all’appello per aiuti a sollievo dei profughi dell’Ucraina, hanno dato una concreta testimonianza di commovente sensibilità e solidarietà.

Grazie alla generosità, la raccolta di vestiario, viveri e prodotti di prima necessità ha superato ogni più ottimistica previsione (come potete vedere dalle foto postate da Miriam) e, data la difficoltà insorta per il trasporto dell’ingente quantità, ci avvarremo della Protezione Civile Gruppo Lucano (che ringrazio di cuore), la quale provvederà al più presto, su indicazione dell’Ambasciata ucraina, a trasportarla nella destinazione indicata.

Consentitemi un grazie particolare a quanti, socie, soci e non di Bene Comune, hanno operativamente contribuito a selezionare, catalogare e rendere pronte per il trasporto le donazioni (ben 499 colli!).

La solidarietà e l’impegno di tutti servano ad allievare le sofferenze di bambini, donne e di quanti fuggono dai territori di guerra, lasciando tutto!

Auspicando al più presto la pace, un grazie ancora di cuore a tutti e buona giornata“.