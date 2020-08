Viggiano ospiterà la serie A2 con l’Orsa Viggiano

Manca solo l’ufficialità e poi l’Orsa Viggiano potrà brindare allo storico ripescaggio in serie A2 (c’è già il parere positivo da parte della COVISOD). Tanti sacrifici fatti dal Presidente Domenico Siviglia che sta per coronare un sogno personale e per tutta la Val D’agri.

Emozionato e felice il sindaco di Viggiano Avv. Amedeo Cicala commenta così questa grande notizia: “Sono molto contento e soddisfatto di aver potuto ospitare, nel mio paese, la serie B. Ora, nella Val D’agri, è praticamente andato in porto un altro grande risultato che si chiama serie A2 con l’Orsa Viggiano che da ottobre dovrebbe sfidare grandi club. Sarebbe, in attesa dell’ufficialità, un risultato fondamentale per il prestigio del nostro palazzetto e del nostro paese. Come sindaco e amante del calcio a 5 sono felicissimo anche perché questa categoria oltre ad offrire dei valori ai giovani, potrebbe rappresentare una sorta di importante opportunità per gli stessi”.

IL PRESIDENTE SIVIGLIA: “A lui vanno i miei più sinceri complimenti perché sta riuscendo a coronare un sogno. Negli anni ha fatto tanti sacrifici ed è normale, che con il tempo, poi, le soddisfazioni arrivino. Sta raccogliendo i giusti frutti di un grande lavoro. Ci tengo, poi, a fare i complimenti anche a tutta la dirigenza neroverde”.

CAMPIONATO E TURISMO: “Con un campionato del genere e tanti calciatori stranieri si muoverà tanta gente e quindi sarebbe anche un buon risultato in termini di turismo. Da un punto di vista tecnico non ho nessuna competenza: posso solo dire che sono e sarò il primo tifoso dell’Orsa Viggiano”.

MESSAGGIO: “Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutti i calciatori neroverdi che poi sono i primi protagonisti visto che scendono in campo. Sono sicuro che daranno il massimo per i nostri colori cercando di regalarci e regalarsi grandi soddisfazioni”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA