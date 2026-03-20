Viggiano: il 23 marzo “Primavera in Fiore” al Campus Agrivanda

Natura, giovani e sviluppo locale al centro di “Primavera in Fiore – Festa dei tulipani in Val d’Agri”, in programma lunedì 23 marzo alle ore 10 presso il Campus Agrivanda di Viggiano.

L’iniziativa vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere, coinvolti in un momento di confronto con la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.

Obiettivo dell’incontro è stimolare una riflessione condivisa sulle opportunità di crescita del territorio, a partire dalla valorizzazione delle risorse naturali e delle filiere locali.

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Tisci, presidente del Parco, di Cristiano Re, responsabile Progetti Territorio FEEM e di Emiliano Racano, responsabile Eni DIME, la giornata entrerà nel vivo con l’intervento dell’agronomo Davide Amato (FEEM), che parlerà di “Coltivare bellezza e idee per il territorio”.

“L’accordo sottoscritto con FEEM rappresenta un passaggio strategico per il nostro territorio – dichiara il presidente del Parco, Antonio Tisci – perché ci consente di rafforzare il legame tra tutela ambientale, ricerca e sviluppo locale. Investire nei giovani significa costruire le basi per una Val d’Agri più consapevole, innovativa e capace di valorizzare le proprie risorse in modo sostenibile”.

“Con questa collaborazione vogliamo mettere a disposizione competenze, ricerca e strumenti concreti per accompagnare i territori nei percorsi di sviluppo sostenibile – sottolinea Cristiano Re, responsabile Progetti Territorio FEEM.”

“Il coinvolgimento diretto degli studenti – continua Re – è fondamentale: ascoltare le nuove generazioni e lavorare insieme a loro significa costruire progettualità più efficaci e durature, capaci di generare valore per le comunità locali”.

Seguirà una discussione aperta con gli studenti, pensata come spazio di dialogo diretto per condividere idee, esperienze e prospettive future.

In programma anche la visita al Campus Agrivanda e al CASF.

L’appuntamento si inserisce tra le iniziative dedicate alla promozione della Val d’Agri, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi di sviluppo sostenibile del territorio.

Donata Martina Manzolillo

Addetto Stampa Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese