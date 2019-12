Viggiano, dal prossimo anno funzionerà il “borsellino elettronico”

Incentivi a spendere e a far girare l’economia nel centro viggianese. Così nella “capitale” del petrolio, dal prossimo anno prenderà il via il “borsellino elettronico” collegato al bonus energetico e bonus bebè.

A darne l’annuncio, lo stesso Primo cittadino, Amedeo Cicala che ha spiegato come il nuovo sistema di pagamento “è un investimento che va a favore, soprattutto, delle piccole attività e quindi dei commercianti di Viggiano”. “Serve – ha detto – a creare e a mantenere un’economia e un circolo virtuoso all’interno del territorio”.

Come funziona?

“Su una famiglia tipo (composta da 4 persone), oggi il bonus energetico di Viggiano – ha risposto il Sindaco – assegna 600 euro. Con la delibera votata ad unanimità nei giorni scorsi in consiglio comunale, oggi la famiglia tipo prenderà 100 euro in più, in totale 700”. “Ma la novità vera – continua il Primo cittadino – è che di queste 700 euro, 250 euro dovranno essere spese attraverso il “borsellino elettronico” che il Comune provvederà a caricare”.

Quindi, una somma che non sarà più bonificata ma elargita sulla nuova Smart Card. “Mentre le restanti 450 euro, invece, saranno accreditate – ha specificato il Sindaco – tramite bonifico come è accaduto negli altri anni”.

“La stessa cosa vale – ha continuato l’amministratore – per il bonus bebè. Abbiamo portato il primo figlio da 3.500 a 4.000 euro, il secondo da 4.000 a 4.500 euro e il terzo da 5.000 a 5.500 euro”. Ma per il Sindaco “la novità vera non è nel piccolo aumento, ma anche qui una quota parte della somma per il primo figlio (1.200 euro) e il terzo (1.500 euro) andrà sempre deposito nel “borsellino elettronico”.

Insomma, un incentivo a spendere in tutte le attività anche quelle future del territorio di Viggiano. Secondo Cicala “Una cosa positiva e il plauso – ha aggiunto – va a tutto il consiglio che ha votato all’unanimità la proposta”.