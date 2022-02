Viggiano: Carabinieri vicini ai cittadini anche sulle piste da sci del potentino

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i reparti dipendenti, con l’avvio della stagione sciistica, ha programmato le attività di vigilanza presso le piste da sci del potentino, assicurato mediante servizi predisposti soprattutto nel fine settimana, in concomitanza con una maggiore presenza di persone, di modo che si possa garantire un’adeguata fruibilità dei paesaggi dotati di impianti e strutture ricettive che incentivano un significativo afflusso nel periodo invernale.

Tra i luoghi ove ciò è reso possibile, si annovera la località “Montagna Grande”, sita a 1600 metri di altezza nel territorio del Comune di Viggiano, dove i militari sono impegnati in appositi servizi di pattuglia sulle tre piste da sci in funzione.

La Compagnia Carabinieri di Viggiano, competente per territorio, dispone di Carabinieri sciatori, adeguatamente equipaggiati, in forza al locale Comando Stazione, i quali, oltre ad essere impiegati nello svolgimento dei vari compiti istituzionali, forniscono una costante ed attenta vigilanza lungo le piste e nei luoghi di montagna ad esse prossimi, così da poter garantire tempestivi interventi, anche in condizioni di emergenza, in favore delle tante persone che frequentano quella zona.

In ragione dell’entrata in vigore delle recenti norme sull’utilizzo del green-pass, obbligatorio per accedere agli impianti di risalita, in questa stagione i militari sciatori stanno procedendo al controllo dei numerosi avventori, sia presso gli esercizi pubblici presenti nonché nell’utilizzo degli impianti di risalita, tutti, finora, risultati in regola.

La struttura in esercizio, che rimarrà aperta per l’intera stagione invernale, nei fine settimana registra la presenza di circa 1500 utenti, provenienti, perlopiù, oltre che dalla Basilicata, dalle limitrofe regioni Puglia e Campania.

Quanto rappresentato è reso possibile in ragione di molteplici prerogative riconosciute alla Benemerita che, attraverso i numerosi presidi presenti capillarmente nella provincia, quali i Comandi Stazione, oltre alle altre articolazioni dell’organizzazione territoriale, impiega al meglio il personale appositamente addestrato, così da poter accompagnare in maniera appropriata anche la crescita di un settore del genere, destinato ad irrobustire il turismo, l’economia, oltre che far conoscere le potenzialità attrattive della Lucania.