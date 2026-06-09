Viggiano capitale dell’inclusione: si chiude con successo la Final Four di Coppa Italia di Sitting Volley

Si è conclusa a Viggiano la Final Four maschile e femminile di Coppa Italia di Sitting Volley 2026, primo grande appuntamento nazionale ospitato dalla Basilicata dedicato alla disciplina paralimpica della Federazione Italiana Pallavolo.

Due giornate intense che hanno trasformato il PalaVejanum “Pietro Mennea” in un punto di riferimento per il Sitting Volley italiano, unendo competizione sportiva, inclusione sociale, promozione territoriale e coinvolgimento delle giovani generazioni.

Sul campo si sono confrontate le migliori realtà nazionali della disciplina. Nel torneo femminile a conquistare il trofeo è stata la Dream Volley Pisa che, superando in finale la Cedacri GiocoParma VC Cesena per 3-1, ha centrato la terza Coppa Italia consecutiva e la quinta della propria storia. Grande doppietta dunque di Pisa che, solamente due settimane fa a Reggio Emilia, sconfiggendo in finale Nola, vinceva anche il Campionato Italiano.

Nella finale 3°- 4° posto, invece, le campane de I Santi Ortopedie Nola hanno superato per 3-0 le piemontesi della Diasorin Fenera Chieri andando quindi ad occupare il gradino più basso del podio.

Nel torneo maschile, invece, è arrivata l’ennesima conferma de I Santi Ortopedie Nola, capaci di imporsi per 3-1 sulla SDP Fermana e conquistare la settima Coppa Italia in sette edizioni.

Nella sfida valevole il terzo posto, la Gas Sales Blu Energy Piacenza ha superato con il punteggio di 3-1 i ragazzi di Fiano Romano.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del presidente CR FIPAV Basilicata Antonio Lopardo, del presidente CONI Basilicata Giovanni Salvia, del secondo allenatore della Nazionale femminile di sitting volley Massimo Beretta insieme all’assistant coach della Nazionale femminile azzurra Giuseppe Iannarella, dell’ex campione azzurro, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004, Valerio Vermiglio e del referente Scuola del CIP Basilicata, Ermanno Colucci.

Accanto all’aspetto agonistico, la manifestazione ha rappresentato soprattutto un grande momento di partecipazione e sensibilizzazione sui valori dello sport inclusivo.

Il weekend si è aperto con la conferenza stampa istituzionale di presentazione dell’evento e con il lancio del progetto “Viggiano Città dell’Inclusione”, simbolicamente rappresentato dalla maglietta ideata da Michele Sabia, vicepresidente della Scuola Regionale dello Sport del CONI Basilicata, divenuta il segno distintivo di una comunità che ha scelto di riconoscersi nei valori dell’accoglienza e della partecipazione.

Particolarmente significativa anche l’iniziativa “Oltre le Barriere – Sport e Inclusione”, organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Leonardo De Lorenzo” di Viggiano, che ha coinvolto studenti e docenti in un confronto diretto con protagonisti del Sitting Volley nazionale.

Molto apprezzata la testimonianza dell’atleta azzurra Eva Ceccatelli, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza umana e sportiva, rispondendo alle loro domande e offrendo una preziosa riflessione sul significato dello sport come strumento di crescita personale, oltre che di inclusione.

Importanti anche gli interventi di Massimo Beretta e Giuseppe Iannarella, componenti dello staff tecnico della Nazionale femminile di Sitting Volley, che hanno raccontato il percorso di sviluppo della disciplina e i successi ottenuti dalla Nazionale italiana negli ultimi anni.

Nel corso della mattinata è stato inoltre premiato Francesco Berardone, giovane atleta lucano medaglia di bronzo alle recenti Finali Nazionali dei Giochi della Gioventù.

A impreziosire ulteriormente la manifestazione la presenza di Valerio Vermiglio, storico capitano della Nazionale italiana e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004, che ha incontrato atleti, appassionati e pubblico durante l’ultima giornata della manifestazione.

La Final Four di Coppa Italia ha rappresentato uno degli eventi di punta del programma “Basilicata Sport Invaders”, promosso dal CONI Basilicata e sostenuto dalla Regione Basilicata attraverso le risorse del Ministero per lo Sport e i Giovani, confermando la capacità del territorio lucano di ospitare manifestazioni nazionali di alto livello.

La FIPAV Basilicata esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento e rivolge un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Pallavolo per aver affidato alla Basilicata un appuntamento di così grande prestigio, al Comune di Viggiano, al CONI Basilicata, alla Regione Basilicata, al Comitato Italiano Paralimpico Basilicata, alle società sportive coinvolte, agli atleti, ai tecnici, agli arbitri, agli studenti, ai volontari, agli sponsor, agli appassionati, agli organi di informazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di una manifestazione che ha lasciato un messaggio chiaro e concreto: nello sport, come nella vita, dovremmo essere “tutti sullo stesso piano”.