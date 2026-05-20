Viggiano Capitale della MTB: oltre 230 Atleti al 9° Trofeo delle Due Pinete

Pochi giorni dopo aver vissuto l’emozione e l’adrenalina del passaggio del Giro d’Italia, Viggiano è tornata a respirare il grande ciclismo, questa volta spostando i riflettori sul panorama del fuoristrada. Domenica 17 maggio si è corso il 9° Trofeo XCO delle Due Pinete, un appuntamento ormai classico del cross-country nazionale, valevole come terza tappa del prestigioso circuito nazionale Borbonica Cup e come round d’apertura della XCO Lucus Ameni.

L’evento, orchestrato con la consueta precisione organizzativa dall’ASD Team Bykers Viggiano, ha confermato la cittadina lucana come un punto di riferimento assoluto per la mountain bike nel Sud Italia, registrando un successo di pubblico e di partecipazione.

A testimoniare la crescita esponenziale del Trofeo è stato prima di tutto il dato delle adesioni. Oltre 230 iscritti hanno affollato le griglie di partenza di Viale della Rinascita, un numero straordinario per la disciplina XCO che ha garantito uno spettacolo continuo dalle prime gare giovanili della mattina fino alle sfide pomeridiane delle categorie regine.

Dai giovanissimi della G6 fino ai Master, passando per le combattute categorie agonistiche di Esordienti, Allievi, Junior e Open, il livello tecnico in griglia è stato altissimo, regalando gare tirate dal primo all’ultimo metro.

Il Trofeo delle Due Pinete ha saputo travalicare i confini regionali, trasformandosi nel corso degli anni una vera e propria vetrina nazionale per i giovani atleti della XCO Nazionale.

Le diverse regioni italiane tra cui la Sicilia (maggior numero di iscritti), la Sardegna, il Lazio, la Toscana, l’Abruzzo, le Marche, il Veneto e la Lombardia, hanno inondato di colori e passione il borgo lucano potendone apprezzare in pieno il territorio, le tradizioni musicali, religiose ed enogastronomiche.

Il tracciato di gara si è confermato tanto esigente quanto affascinante. Il circuito di 3,8 chilometri, sapientemente disegnato dagli organizzatori, ha messo a dura prova la tecnica e la tenuta fisica degli atleti.

Il tracciato si è snodato collegando due pinete dalle caratteristiche opposte: la prima decisamente tecnica, caratterizzata da un continuo alternarsi di single track, salite e una spettacolare scalinata in discesa; la seconda, raggiunta dopo un passaggio nel tratto cittadino, decisamente più veloce e ritmata. Un mix perfetto che ha esaltato i veri specialisti del cross-country e ha entusiasmato il folto pubblico presente lungo il percorso.

Dal punto di vista sportivo si è assistito a gare di alto livello tecnico confermando la crescita del movimento ciclistico fuoristrada del Sud Italia, nella categoria promozionale dei G6 vittorie per il pugliese Rizzo Giulio della G.S. Ciclistico Grottaglie e per la siciliana Coco Cinzia dell’Asd Bike 1275, nelle categorie Esordienti 1° anno a trionfare sono stati il pugliese Ciccarese Enrico e la siciliana Giarraffa Gloria mentre tra quelli del 2° anno a vincere sono stati il toscano proveniente dall’isola d’Elba Mauro Niccolo e la pugliese Ligorio Chiara.

Nella categoria Allievi 1° anno a vincere è stato il pugliese Schettini Luciano, già campione italiano XCC e tra le donne a trionfare un plauso a Rusan Federica proveniente dalla Lombardia mentre tra gli Allievi 2° anno trionfa il pugliese De Micheli Pietro e tra le donne vittoria per la laziale Morfino Giulia.

Nelle categorie internazionali partendo dai Juniores affermazione per il siciliano Spampinato Gianluca mentre tra le donne vittoria per la laziale Di Meo Sara, tra gli Open vittoria per il lucano Adinolfi Simone e per la toscana Bulleri Alessia che fino al 2024 ha corso su strada tra i professionisti.

Tra gli amatori le vittorie sono state ad appannaggio di Tarantini Simone (ELMT), Masino Gino (M1), Mitidieri Giuseppe (M2), Lopardo Giovanni (M3), De Stasio Marco (M4), Tognoni Denis (M5), Rizzo Antonio (M6), Nigro Giuseppe (M7), Radesca Emilio (M8) e Valluzzi Eleonora Cristina tra le donne.

I leader della Borbonica Cup alla fine della terza tappa del circuito che prevede l’ultima tappa in Sicilia a Ragusa sono stati tutti confermati tranne che nella categoria Juniores:

Esordienti 1° anno Ciccarese Enrico e Giarraffa Gloria, Categoria Esordienti 2° anno

Mauro Niccolo e Faggioli Eva, Allievi 1° anno Schettini Luciano e Rusan Federica, Allievi 2° anno Sicuro Marco e Morfino Giulia, Open Sicuro Andrea e Bulleri Alessia e tra gli Juniores vi è stato un cambio di leader in quanto il toscano Sani Daniel è stato vittima di una caduta e ha perso la maglia conquistata adesso dal pugliese Diomede Ivan mentre tra le donne la laziale Di Meo Sara vincendo la tappa riesce a riconquistare la maglia ai danni della siciliana Nascondiglio Giada.

A conclusione della nona edizione del Trofeo XCO delle Due Pinete, il presidente Dianò Giuseppe ha voluto esprimere a nome suo e di tutta l’ASD Team Bykers Viggiano il più profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il successo straordinario di questa manifestazione.

Ospitare oltre 230 atleti provenienti non solo dalle nostre regioni limitrofe, ma anche dal Centro e dal Nord Italia, è stato per noi un motivo di immenso orgoglio, un traguardo che testimonia la crescita nazionale del nostro evento e la forza attrattiva del nostro territorio. Un successo di queste proporzioni è il frutto di un lavoro corale, e per questo il mio grazie va ripartito tra le straordinarie componenti di questa macchina organizzativa. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Viggiano. Il vostro costante supporto, la fiducia accordataci e la condivisione della nostra visione strategica sono stati fondamentali per trasformare una competizione sportiva in un volano di promozione turistica, economica e culturale per la Val d’Agri. Grazie a ciascuno dei 230 e più corridori, dai giovanissimi fino alle categorie master, che hanno onorato il circuito delle Due Pinete con grinta, correttezza e altissimo livello tecnico. Avete affrontato le nostre salite e i nostri single track offrendo uno spettacolo indimenticabile al pubblico presente. Un plauso sincero va anche ai direttori sportivi, ai tecnici e ai team per la professionalità dimostrata e per aver affrontato anche lunghe trasferte pur di essere presenti a Viggiano. Ai Volontari e allo Staff perché siete stati il vero motore invisibile di questo evento. Grazie alle donne e agli uomini sul percorso, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e a tutti i collaboratori dell’ASD Team Bykers Viggiano che, con sacrifici personali e instancabile dedizione, hanno garantito la massima sicurezza e la perfetta riuscita della manifestazione. Il vostro sorriso e la vostra accoglienza sono stati il miglior biglietto da visita per la nostra comunità.

Viggiano ha dimostrato ancora una volta di saper unire la passione per le ruote grasse alla valorizzazione della sua storia, della sua musica e della sua identità. Questo successo ci carica di entusiasmo e di responsabilità per il futuro.

Con la certezza di aver scritto insieme una bellissima pagina di sport e territorio, vi do un appuntamento al prossimo anno per tagliare insieme il traguardo della decima edizione.