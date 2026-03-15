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Società e Cultura

Viggiano: BMT 2026 di Napoli e approccio alle nuove strategie di comunicazione digitale

Foto di Gianfranco Grieco Gianfranco Grieco
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Il Comune di Viggiano ha preso parte alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 2026, svoltasi a Napoli dal 12 al 14 marzo. L’evento rappresenta ormai un appuntamento strategico per gli operatori del settore turistico, capace di riunire ogni anno migliaia di professionisti: oltre 15.000 visitatori specializzati, circa 6.000 agenzie di viaggio accreditate, 400 espositori e 140 buyer nazionali e internazionali, oltre a un fitto calendario di eventi, convegni, presentazioni e momenti formativi distribuiti nei tre giorni di manifestazione.

All’interno dello stand dedicato alla Basilicata, grazie alla co-esposizione con l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata APT, Viggiano ha avuto l’opportunità di presentare al pubblico e agli operatori le strategie di sviluppo e implementazione dei flussi turistici nel borgo. Un progetto che si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione dell’intera area della Val d’Agri, condivisa con gli altri centri della valle e con importanti attrattori culturali come il sito archeologico di Grumentum e il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri.

La partecipazione alla manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto con operatori turistici e tour operator impegnati nell’organizzazione di viaggi per gruppi, con particolare attenzione ai segmenti del turismo sociale, religioso e dei viaggi dedicati alla scoperta dei piccoli borghi.

Accanto agli operatori tradizionali, significativo è stato anche l’interesse proveniente dal mondo della comunicazione digitale. Durante la fiera sono stati avviati contatti con travel blogger, food blogger, project manager e social media manager, figure sempre più centrali nella promozione delle destinazioni turistiche. Attraverso i loro canali e contenuti mirati, questi professionisti contribuiscono infatti a raccontare i territori e a orientare le scelte di viaggio di un pubblico sempre più attivo sui social.

Proprio su questi temi si sono concentrati diversi workshop e momenti di approfondimento della manifestazione, dedicati alle nuove strategie di comunicazione turistica, con particolare attenzione al ruolo dei social media e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

L’auspicio è che il Comune di Viggiano e il comparto turistico locale possano inserirsi pienamente in questi nuovi trend strategici, rafforzando la visibilità del territorio e valorizzando, in modo sempre più efficace, le risorse culturali, paesaggistiche e identitarie di Viggiano e dell’intero comprensorio della Val d’Agri.

Foto di Gianfranco Grieco Gianfranco Grieco
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