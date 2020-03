[VIDEO] Il Sindaco Cicala risponde ad alcune domande sull’apertura dell’Ospedale di Villa d’Agri

Send an email





Il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala interviene per fare chiarezza su quanto sta accadendo in Val d’Agri e con riferimento all’Ospedale civile di Villa d’Agri. Il primo cittadino con un messaggio lanciato sui social ha risposto ad una serie di domande che i tanti cittadini si stanno pongono in questi giorni.

In particolare: a quando la Ripresa dell’attività Ospedale Civile di Villa d’Agri? Tamponi certificati, perché non farli presso l’Ospedale Civile di Villa d’Agri? Ospedale Civile di Villa d’Agri. Quale risposta può dare all’emergenza sanitaria in atto e quali risposte al territorio dopo l’emergenza? Tamponi veloci (screening) a livello regionale. A che punto siamo? Acquisti da parte del Comune di Viggiano a favore dell’Ospedale Civile di Villa d’Agri. A che punto siamo?





Ecco il video messaggio e le sue risposte: