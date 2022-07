Viaggio nell’Arte in 80 minuti – Performing museum. Sabato 23 luglio a Moliterno

Sabato 23 luglio alle ore 20:00 presso tre dei sette presidi museali del MAM Musei Aiello Moliterno, l’Associazione Turismo Moliterno in collaborazione con l’Associazione Desìdery APS e la Fondazione Aiello presenteranno l’evento “Viaggio nell’Arte in 80 minuti – Performing museum. E’ un percorso pensato per rivalutare l’Arte in tutte le sue forme e, i tre musei scelti, il museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano, il museo del Paesaggio ed il museo di Arte Contemporanea, saranno cornici e protagonisti di questa esperienza.

L’evento patrocinato dal Comune di Moliterno ed inserito nel ricco cartellone dell’Estate Moliternese 2022, vede anche la partecipazione sinergica di altre istituzioni culturali, quali l’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli di San Martino d’Agri e l’Associazione Arpa Viggianese di Viggiano, artisti e professionisti locali. L’esperienza che si vuole offrire al visitatore è incentrata sul tour in tre musei collocati nel cuore del borgo antico di Moliterno, tutti a breve distanza l’uno dall’altro. In ogni museo è prevista la performance di un’artista che affiancherà la visita museale tradizionale. Ci sarà anche un momento di osservazione delle pregevoli opere esposte accompagnata da meditazione guidata, per suscitare maggiore interesse e destare emozioni negli astanti.

Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere, che ha l’intento di avvicinare un pubblico sempre più numeroso al mondo dell’arte e di valorizzare le meraviglie che ospita la comunità di Moliterno, un progetto pilota che ci auguriamo possa essere replicabile nel format, ed al tempo stesso possa diventare contenitore di proposte turistiche e strumento di attrazione per Moliterno, contribuendo ad evidenziare le potenzialità del borgo, inteso come Borgo dell’Arte, della Cultura e della Bellezza.

Info, costi e prenotazioni: Turismo Moliterno 334 3261668 – Associazione Desìdery APS 380 4717141 turismo.moliterno@gmail.com