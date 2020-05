Send an email

Viaggio in Basilicata: il webinar della Pro loco Unpli Basilicata dedicato alla ripartenza





Un viaggio tra passato, presente e futuro dedicato alla ripartenza della fruizione turistica nel territorio lucano alla base del webinar organizzato dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata e dalla PMI innovativa iInformatica che verrà trasmesso sabato 16 maggio 2020 alle ore 17.30.

All’evento, fruibile dalla pagina Facebook Pro Loco Unpli Basilicata, parteciperanno Il presidente Unpli Basilicata Rocco Franciosa, il presidente Rete carnevali e maschere della Lucania Rocco Stasi, il Presidente Rete riti arborei lucani il sindaco di Accettura Alfonso Vespe, l’Amministratore iInformatica e ideatore di Lucanum Vito Santarcangelo e la curatrice del blog #ioviaggiolucano Antonella D’Andria, moderatrice dell’incontro.

Migliaia i volontari delle Pro Loco attivi in 111 paesi lucani, da sempre impegnati in attività di promozione, accoglienza, informazione e animazione turistica, sociale e culturale, offrendo un contributo fondamentale per l’intensificarsi dei flussi turistici nella Regione.





L’evento in diretta Facebook rappresenta un momento di condivisione, per poter guardare al futuro del comparto turistico, saranno infatti presentati degli importanti progetti come quello dell’applicazione gratuita iplaya, disponibile tramite le Pro Loco della costa jonica e tirrenica aderenti all’iniziativa, che permetterà una gestione ottimale del lido turistico, il progetto di Servizio Civile “Viaggio nel patrimonio culturale lucano” e di #ioviaggiolucano, un blog che racconterà le peculiarità e le bellezze delle 131 meraviglie presenti nel nostro territorio.

<<<zx