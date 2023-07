Viabilità provinciale, Merra: Regione artefice di un cambio di passo

“Di recente abbiamo assistito ad alcune critiche particolarmente imbarazzanti sulla riapertura della SS18 di Maratea. A queste rispondiamo che, oltre ad aver ricostruito un’arteria strategica per tre regioni in quattro mesi, stiamo cercando responsabilmente di farci carico anche di quelle arterie provinciali, come la SP3 Trecchina – Maratea, su cui gravita il traffico dell’intera area, a seguito dell’evento straordinario di Castrocucco e su cui la Provincia depone di consueto irrimediabilmente le armi, essendo la stessa interessata da un lieve fenomeno franoso e inibita al transito dei mezzi pesanti.

Continuiamo ad usare tutto il nostro senso di responsabilità mentre la Provincia, alle prese con problematiche ultradecennali, si permette il lusso di contestare uno sforzo collettivo come quello dalla SS18 che è sotto gli occhi di tutti. Parimenti sulla ‘Serrapotina’. Cantare vittoria qui è sì davvero fuori luogo dopo più di vent’anni, sebbene gli sforzi ultimi dell’ingegner Spera siano apprezzabili e preziosi. Rammentiamo che la ‘Serrapotina’ è stata finanziata interamente con risorse che la Regione ha messo a disposizione della Provincia di Potenza. Nel dettaglio, il finanziamento è a valere per 6,4 mln di euro sul PO – FESR Basilicata e per più di 10 mln di euro a valere sui fondi FSC – PSC Basilicata. Inoltre, ad agosto scorso, con atto di Giunta regionale, abbiamo concesso l’ultima quota del finanziamento, pari a 3,4 mln di euro, necessaria per avviare l’appalto dell’opera da parte della Provincia di Potenza, avvenuto ad ottobre dello stesso anno.

I tavoli consumatisi presso la Regione per non perdere la quota FESR regionale, soggetta a rendicontazione immediata, purtroppo non sono ancora terminati. E se celebriamo la consegna avvenuta sul cospicuo finanziamento regionale di complessivi 16,5 mln di euro purtroppo constatiamo che, probabilmente, l’effettivo inizio dei lavori non avverrà il minuto successivo sebbene sia da noi auspicato, attese le difficoltà tecniche che stiamo ancora cercando di superare e che siamo convinti supereremo insieme nelle prossime ore. Completati i lavori della ‘109 Piano Regio’, sempre con fondi regionali, abbiamo chiesto alla Provincia l’effettivo inizio delle innumerevoli altre arterie finanziate con risorse regionali, pensiamo alla ‘SP2 campana’ finanziata dalla Regione nel 2021, esempio emblematico di come alla consegna dei lavori non segua automaticamente l’effettivo inizio degli stessi. Comprendiamo le difficoltà della Provincia e superando ogni steccato politico, a differenza del passato, la Regione ha avviato una fase di risanamento della viabilità provinciale con programmazioni dedicate, anche oggetto di specifiche richieste al MIT, mai registrate prima. Da qui anche la sfida relativa al ‘V lotto dell’Oraziana’, una nuova opera da 45 mln di euro che dovrà necessariamente vedere l’appalto entro fine anno e su cui auspichiamo la Provincia di Potenza non si farà trovare impreparata”.

E’ quanto ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Donatella Merra.