Viabilità, percorsi alternativi sulla SS95 per Brienza

Proseguono le attività di Anas e dell’impresa esecutrice dei lavori di realizzazione della SS95/VAR “Variante di Brienza” finalizzate a definire, nel dettaglio, le modalità di intervento per la risoluzione definitiva dell’imprevisto occorso questa mattina.

Individuata la migliore soluzione tecnica, nella giornata di domani è previsto l’arrivo di un mezzo speciale in loco, indicato per l’esecuzione dell’intervento, che opererà con continuità fino ai primi giorni della prossima settimana, allo scopo di rendere possibile il ripristino della circolazione lungo la SS95.

A seguito dell’ultimazione di queste attività verranno poi effettuate le necessarie verifiche e ripristinata la regolare circolazione.

Restano validi i percorsi alternativi già individuati, opportunamente segnalati in loco mediante segnaletica e sui Pannelli a Messaggio Variabile dell’autostrada A2 “del Mediterreano”, ovvero:

– i veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate vengono deviati, in entrambe le direzioni di marcia, al km 12,400 della SS 95 VAR (Svincolo di Sasso di Castalda) sulla strada comunale per Sasso di Castalda e successivamente sulla SP39 fino al ricongiungimento con la SS95 nel centro abitato di Brienza;

– i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS95/VAR in direzione Potenza-Brienza vengono deviati al km 7,950 della SS95/VAR (Svincolo di Satriano di Lucania Nord) sulla SP Isca Pantanelle e successivamente sulla SS19 fino al ricongiungimento con la autostrada A2 in corrispondenza dello Svincolo di Polla. I veicoli potranno proseguire sulla A2 sino allo Svincolo per Atena Lucana per ricongiungersi alla SS598;

– i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS598 in direzione di Potenza devono proseguire sulla SS598 fino allo Svincolo per Atena Lucana, percorrere la A2 sino allo Svincolo Di Polla e successivamente la SS19 e la SP Isca[1]Pantanelle per ricongiungersi alla SS 95 VAR al km 7,950 della SS95/VAR (Svincolo di Satriano di Lucania Nord).