Viabilità, lavori sull’A2 lucana per 30 milioni

“Oggi verranno consegnati i lavori per l’esecuzione degli interventi di stabilizzazione e drenaggio dell’area di frana in prossimità del chilometro 126+000 dell’Autostrada del Mediterraneo, per mettere in sicurezza il viadotto Noce allo svincolo di Lagonegro Sud. Si tratta di un ulteriore importante investimento di Anas in Basilicata per oltre 30 milioni di euro”.

Lo ha annunciato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Mobilità e Protezione civile della Regione Basilicata.

“Rappresenterà un’importante operazione di consolidamento della frana che interessa un tratto lucano della A2. Saranno realizzati diversi e complessi pozzi drenanti e strutturali – ha spiegato Pepe – oltre all’impiego di innovative tecniche e strumentazioni di monitoraggio del viadotto Noce e del fronte di frana, dando una definitiva risposta ad un problema idrogeologico che da anni ormai affligge il territorio lucano”.

“Anche se l’orografia della Basilicata spesso può creare difficoltà nel progettare nuovi itinerari o fare manutenzione su quelli esistenti – ha concluso Pepe – la nostra missione rimane quella di facilitare le connessioni viarie e rimuovere gli ostacoli di natura fisica e burocratica che dovessero presentarsi. L’apertura di un cantiere non deve essere vista come una iattura, ma come una possibilità di alleviare dei disagi nella mobilità. Affinché si acquisisca questa visione, è necessario che i lavori avanzino in maniera spedita. Pertanto ringrazio Anas per il dinamismo che sta mostrando anche in virtù delle nostre frequenti interlocuzioni a corredo dei periodici tavoli tecnici. Peraltro, non dobbiamo dimenticare che i benefici di queste opere vanno intesi anche sul versante delle ricadute occupazionali”.