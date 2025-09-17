Verso il Piano regionale della salute

Prosegue in Basilicata il processo partecipativo per la creazione del Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità per il periodo 2026–2030. Si è tenuto un incontro a Potenza, presso l’Aula Magna del “Polo del Francioso” dell’Università degli Studi della Basilicata. Questo evento segna la conclusione della serie di incontri territoriali avviati ad aprile, volti a raccogliere contributi dalle diverse categorie di stakeholder coinvolte.

All’evento hanno preso parte l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, il Direttore Generale del Dipartimento, Domenico Tripaldi, e i membri del gruppo tecnico-scientifico che supporta la Regione. Tra questi, i rappresentanti di ALTEMS – Università Cattolica del Sacro Cuore, inclusi la prof.ssa Federica Morandi, il prof. Vincenzo Antonelli, il prof. Gianfranco Damiani e il prof. Alessandro Sgambato, insieme alla dott.ssa Carmen Angioletti di EY Advisory S.p.A..

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi stakeholder, offrendo un’importante opportunità di dialogo tra le istituzioni locali, tra cui Province, Comuni, ANCI, UPI, Camera di Commercio, direzioni scolastiche e diocesi, insieme a associazioni e operatori del terzo settore. È stato caratterizzato da una sessione plenaria con tutti gli stakeholder coinvolti e un secondo momento in cui sono state svolte attività in parallelo, una dedicata all’ascolto delle istanze dei rappresentanti istituzionali e l’altra incentrata su laboratori tematici, finalizzati alla raccolta di proposte e osservazioni da parte di associazioni e operatori del terzo settore.

Questo scambio di idee esperienze è fondamentale per garantire che il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità sia il più inclusivo e rappresentativo possibile.

“Il Piano che stiamo costruendo – ha dichiarato l’assessore Latronico – non può essere un documento calato dall’alto, ma deve nascere da un dialogo qualificato con chi conosce i territori, i bisogni e le fragilità del nostro sistema. Questa fase di ascolto è fondamentale per raccogliere le istanze di chi vive e lavora nella sanità e nel sociale. Il nostro obiettivo è costruire un Piano che parli ai cittadini e funzioni davvero per loro: operativo, vicino, umano, capace di migliorare concretamente la qualità della vita e l’accessibilità ai servizi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli uffici della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, impegnati con grande dedizione nella redazione del Piano, assicurandone coerenza, visione strategica e capacità operativa”.

Oltre agli incontri territoriali, è disponibile un banner sul sito della Regione Basilicata per permettere ai cittadini di inviare proposte e osservazioni. La partecipazione della comunità è fondamentale per un Piano efficace e inclusivo. Tutti i contributi, provenienti dagli incontri e dai cittadini, saranno analizzati dalla Cabina di Regia tecnico-scientifica, che valuterà la loro coerenza con gli obiettivi del Piano e ne curerà l’integrazione nel documento finale.

“Oggi si è compiuto un passo avanti importante – ha concluso Latronico – poiché sono stati declinati obiettivi specifici e misurabili per ciascuna macro-area, per garantire concretezza e trasparenza all’azione e si è adottato un approccio centrato sulla salute e sui bisogni delle persone, mettendo al centro cittadino e territorio. Il radicamento nei territori, la visione e l’esperienza di tutti i partecipanti sono fondamentali per costruire un Piano aderente alla realtà e capace di generare impatto”.

La fase di raccolta di contributi si concluderà il 30 settembre 2025, dando spazio alla redazione della proposta tecnica da parte della Direzione Generale, con il supporto di ALTEMS (Università Cattolica) e EY Advisory S.P.A-. La deliberazione della Giunta è prevista entro novembre, con successiva approvazione del Consiglio regionale.

Fino al 30 settembre 2025 sarà possibile consultare le linee di indirizzo per la stesura del Piano e inviare il proprio contributo di idee all’indirizzo e-mail pianosanitario@regione.basilicata.it . Per una corretta gestione dei contributi, è necessario includere nella mail i dati anagrafici, la professione, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail. I contributi privi di queste informazioni non potranno essere presi in considerazione.