Verso il finanziamento del Fondo per i Servizi Sanitari Regionali

“La Regione Basilicata ha presentato ai ministeri competenti una proposta di intervento relativa alla costituzione del “Fondo per il finanziamento dei Servizi Sociali Regionali e il funzionamento degli Uffici del Piano Sociale e degli Uffici Sociali Comunali”. Ne ha dato notizia l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

“Questo intervento- ha spiegato Latronico- rappresenta un passo significativo per garantire il potenziamento e il funzionamento dei servizi sociali sul territorio, promuovendo un sostegno concreto alle comunità locali. Il Fondo, con una dotazione complessiva di 23 milioni di euro, sarà destinato agli Ambiti Socio-Territoriali e ai singoli Comuni della Basilicata per la realizzazione di Piani Intercomunali, Contributi per i Centri Socio-Educativi per disabili, provvidenze economiche in favore dei figli naturali e provvidenze economiche in favore di persone con disabilità: audiolesi e videolesi. In un momento in cui il tessuto sociale della nostra Regione necessita di maggiore attenzione, – ha concluso l’assessore- il Fondo per i Servizi Sociali Regionali rappresenta uno strumento strategico per garantire il sostegno alle famiglie, alle persone fragili e alle comunità locali. È il frutto di una pianificazione attenta, che mira a consolidare il ruolo degli Uffici Sociali Comunali e a migliorare l’accesso ai servizi essenziali per tutti i cittadini. Questo impegno conferma la nostra volontà di mettere al centro le politiche sociali, investendo su una Basilicata più equa e solidale”.