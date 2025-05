Venerdì 2 maggio la riapertura del ponte stradale in località Alli – via Madonna di Viggiano

Un lavoro infrastrutturale realizzato in tempi record, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Viggiano, i Tecnici coinvolti ed Eni che ha eseguito i lavori.

A pochi giorni dalla “Festa di Maggio“, in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, si ripristina così un collegamento stradale fondamentale che renderà più agevole l’accesso al Santuario e alla Montagna Grande per i tanti fedeli, devoti e turisti provenienti da tutta la Regione.

È importante sottolineare la valenza strategica che l’arteria di collegamento rivestira’ anche dal punto di vista economico – produttivo: la nuova sede stradale consentirà l’accesso in totale sicurezza, dopo tanti anni, anche ai mezzi pesanti e, in particolare, agli autobus per i tanti gruppi di turisti che si recheranno sulla Montagna Grande.

La cerimonia inaugurale di venerdì 2 maggio è sicuramente una buona notizia per gli appassionati di sport invernali e per tutti coloro i quali vogliono godersi lo straordinario paesaggio ambientale della Montagna Grande in estate.

È doveroso rimarcare che il nuovo collegamento stradale rappresenta un fatto importantissimo, con l’anno Giubilare in corso, per i Pellegrini che si recano al Sacro Monte di Viggiano a 1725 mt di altitudine da maggio a Settembre.

In ultimo, è opportuno sottolineare che, con la riapertura del Ponte, si ripristina il normale Collegamento viario con il Comune di Calvello.

In seguito alla notizia dell’imminente apertura del Ponte, esprime particolare soddisfazione il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala:

“Un altro impegno mantenuto grazie alla sinergia e alla collaborazione con Eni e con i tecnici Comunali coinvolti. Era fondamentale recuperare un collegamento centrale per lo sviluppo dell’indotto economico – produttivo e dell’industria turistica del nostro territorio.

Abbiamo lavorato alacremente per consegnare l’opera in tempo per celebrare una meravigliosa Festa di Maggio in onore della Regina e Patrona delle Genti Lucane. “

L’appuntamento è per venerdì 2 maggio, alle ore 11.30, con il taglio del nastro, la Benedizione e la riapertura ufficiale della strada.

Saranno presenti alla cerimonia inaugurale le Autorità Civili, Militari e Religiose, i massimi dirigenti di Eni, alcuni rappresentanti delle imprese che hanno realizzato materialmente i lavori e i cittadini che vorranno partecipare.