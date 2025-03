Valorizzazione del patrimonio forestale, Ass. Cicala: “Una risposta efficace alle esigenze del territorio”

Prosegue l’impegno della Regione Basilicata per valorizzare il potenziale delle foreste lucane e accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, migliorando al contempo la capacità e l’efficienza delle imprese del settore.

L’obiettivo del sostegno è favorire il rinnovo del patrimonio strumentale delle aziende impegnate nell’utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, ottimizzandone la gestione e la produzione forestale.

Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 9 milioni di euro, suddivisi in due finestre temporali: la prima con una disponibilità di 6 milioni di euro e la seconda con 3 milioni di euro.

Oggi sono stati ufficialmente firmati i provvedimenti di concessione per i 30 beneficiari ammessi al finanziamento della seconda finestra, che si aggiungono ai 27 della prima. I fondi sono destinati a silvicoltori privati e PMI operanti nelle aree rurali o coinvolte nelle filiere forestali, permettendo loro di investire in tecnologie innovative per la crescita dell’intero comparto.

Complessivamente, attraverso la Sottomisura 8.6 del PSR Basilicata 2014-2022, sono stati concessi contributi per circa 4,3 milioni di euro. “Queste risorse – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Carmine Cicala – rappresentano un primo passo per portare la nostra Regione all’avanguardia nella gestione forestale e per potenziare le filiere del legno e dell’energia. Con la firma di questi provvedimenti, avviamo interventi concreti per favorire l’innovazione delle imprese forestali, fornendo una risposta efficace alle esigenze di sicurezza del territorio, tutela dell’ambiente e valorizzazione multifunzionale dei complessi forestali regionali”.