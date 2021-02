Val d’Agri: strade sicure? Un nostro reportage sulle strade della Valle

Le incessanti piogge di queste ore hanno reso ancora più problematiche le condizioni del manto stradale di diverse arterie di collegamento intercomunale del comprensorio della Val d’Agri. Attraverso questa sequenza di immagini, risulterà evidente l’urgenza di alcuni interventi di natura strutturale per rimettere in sicurezza le sedi stradali. Nei prossimi giorni, cercheremo di ascoltare le voci dei rappresentanti degli enti territoriali responsabili della manutenzione delle strade in questione.

VIDEO AL LINK https://www.facebook.com/Gazzettadellavaldagri/videos/418178162618500

servizio di Andrea Mario Rossi

riprese e montaggio di Francesco La Scaleia