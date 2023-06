Val d’Agri: cosa fare in un weekend estivo

La Val d’Agri, incastonata tra le montagne della Basilicata e in particolare tra i monti Sirino e Volturino, è una meta ideale per gli amanti della natura e del turismo enogastronomico. Con i suoi panorami mozzafiato, i caratteristici paesini e le antiche tradizioni locali, questa valle rappresenta una destinazione perfetta per trascorrere un rilassante weekend estivo lontano dal caos. In questa breve guida esploreremo le meraviglie della Val d’Agri e scopriremo cosa fare in un fine settimana d’estate.

Val d’Agri d’estate: esplorare la natura incontaminata

La Val d’Agri vanta una natura rigogliosa e incontaminata che offre numerose opportunità per gli amanti delle escursioni e delle attività all’aria aperta. Un luogo imperdibile è il Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, un’area ricca di boschi con numerosi esemplari di querce e, nella parte più alta, anche di faggi, aceri, agrifogli e talvolta abeti. L’area in prossimità del fiume Agri, da cui prende il nome l’intera valle, è frequentata da lontre e cinghiali, mentre salendo di quota ci sono cervi, lupi e caprioli. Una delle escursioni più suggestive è la salita ai 2.000 metri del Massiccio del Sirino, che offre una vista spettacolare sulla valle e sulle montagne circostanti. Per i più avventurosi, c’è la possibilità di praticare il parapendio o l’arrampicata su roccia lungo le pareti delle gole.

Weekend estivo in Val d’Agri: alla scoperta dei borghi pittoreschi

Gli incantevoli borghi della Val d’Agri sembrano essersi fermati nel tempo. Una tappa obbligata è Moliterno, famosa per il suo pregiato pecorino Canestrato IGP, un formaggio a pasta dura, stagionato almeno 60 giorni, che si ottiene per il 70-90% da latte intero di pecora e per il resto da latte intero di capra. Passeggiando per il borgo si possono visitare le antiche cantine, degustare i prodotti locali e immergersi nella cultura casearia. Non lontano si trova Viggiano, un borgo affascinante noto per la tradizione legata alla musica popolare, e in particolare alla costruzione di arpe, ma anche per il Santuario della Madonna Nera. Meritano una visita anche Tramutola, un gioiello medievale con le viuzze acciottolate che si snodano tra le case di pietra, Grumento Nova, con i suoi scavi archeologici di epoca romana, Guardia Perticara, uno dei cosiddetti “borghi più belli d’Italia” per i suoi caratteristici vicoli e le stradine strette e ripide, e Marsicovetere, un paesino arroccato su costoni di roccia in un’atmosfera di rara bellezza.

Esperienze enogastronomiche indimenticabili in un fine settimana in Val d’Agri

Val d’Agri è terra di sapori autentici e prelibatezze culinarie. Una tappa obbligata durante il weekend estivo nella valle è concedersi una sosta (anche più di una) nelle tradizionali masserie, dove gustare piatti tipici preparati con ingredienti locali. I piatti da non perdere sono i ferricelli e i trisciddi al sugo, il pane casereccio cotto nel forno a legna, la Rafanata (frittata a base di rafano, uova e pecorino), il capretto alla lucana, le lumache in umido e, naturalmente, il già citato pecorino Canestrato e anche il caciocavallo podolico di Viggiano. Ad accompagnare il tutto i rinomati vini locali, come il Terre dell’Alta Val d’Agri DOC e il Grottino di Roccanova DOC. Nel corso dell’estate nei paesini della valle si organizzano diverse sagre enogastronomiche che regalano allegria e profumi di tradizione.

Val d’Agri in un weekend d’estate: relax e benessere

Finora abbiamo descritto le cose da vedere in Val d’Agri e le gustose esperienze enogastronomiche. Ma nella valle c’è anche la possibilità di concedersi un po’ di relax e benessere per rigenerare mente e corpo. Ad esempio in zona sono presenti diversi agriturismi con piscina, maneggio e centro benessere. A Tramutola sorge invece un Acqua Park per il divertimento di grandi e piccini, con scivoli d’acqua, piscine munite di ombrelloni, sdraio e lettini, aree ristoro e campi da beach volley, tennis e calcetto. Per passare un po’ il tempo a bordo piscina si può giocare con il cellulare scaricando qualche app di videogame o registrandosi sul casino online. In Val d’Agri come opzione per rilassarsi c’è anche il Parco Avventura di Viggiano, un’oasi di tranquillità che offre percorsi sospesi tra gli alberi con ponti tibetani, reti, trabocchetti e teleferica finale. Infine alla Diga del Pertusillo si possono praticare pesca e birdwatching.

Eventi estate 2023 in Val d’Agri

Riportiamo adesso i principali eventi previsti in Val d’Agri nel corso dell’estate 2023, in particolare a luglio e ad agosto:

14-18 luglio 2023: Festa patronale in onore di san Chirico martire, della Madonna del Carmine e di Santa Sinforosa martire a San Chirico Raparo;

30 luglio 2023: Festa della Madonna del Carmelo a Marsico Nuovo con il Volo dell’angelo;

4-6 agosto 2023 (date da confermare): XIV Rassegna dell’Arpa viggianese a Viggiano;

7-8 agosto 2023 (date da confermare): Viggiano Jazz Festival a Viggiano;

10 agosto 2023: Sagra della Pastorale a Missanello;

11 agosto 2023: XI edizione della Sagra della Porchetta a Marsico Nuovo;

12-13 agosto 2023: Rassegna Internazionale del Folklore “Moles Aeterna” a Moliterno;

14 agosto 2023: Rassegna enogastronomica dei vini e del tartufo lucano a Marsicovetere:

15 agosto 2023: Ferragosto Sanchirichese con il Gioco delle Pignatte a San Chirico Raparo;

15 agosto 2023: Festa patronale di Maria SS. Assunta a Gallicchio;

15 agosto 2023: Sagra del Prosciutto a Marsicovetere:

16 agosto 2023: Festa patronale di San Rocco a Montemurro;

16 agosto 2023: Festa patronale di San Rocco a Roccanova;

18-20 agosto 2023 (date da confermare): “La Luna e li Calanchi 2023” – Festa della Paesologia ad Aliano;

19-20 agosto 2023: Festa patronale della Madonna della Rupe a San Martino d’Agri;

26-28 agosto 2023: Festa patronale della Madonna di Monserrato a Grumento Nova;

26-28 agosto 2023: Festa patronale di San Gianuario a Marsico Nuovo.

In conclusione ci sentiamo di sostenere senza possibilità di smentita che la Val d’Agri rappresenta una destinazione perfetta per trascorrere un weekend estivo all’insegna della natura, della cultura e del buon cibo. Le sue bellezze naturali, i borghi pittoreschi e le gustose esperienze enogastronomiche la rendono un’ottima meta per gli appassionati di viaggi in cerca di avventure all’aria aperta, di scoperte culturali o di momenti di relax. Chi arriva in Val d’Agri rimarrà affascinato dai panorami spettacolari, dai sapori autentici e dalle tradizioni affascinanti, vivendo giornate indimenticabili.