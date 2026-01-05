Val d’Agri – AV Padula Buonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania

“Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato su nostra proposta un indirizzo chiaro: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un più veloce collegamento tra il territorio della Val d’Agri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale. Si apra, quindi, al più presto un’interlocuzione con la Regione Campania e si valuti in ogni caso la chiamata a responsabilità del Governo nazionale anche in prospettiva della scadenza e dell’eventuale rinnovo della concessione ENI nel 2029”.

Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“L’area del petrolio, che peraltro regge il bilancio regionale, ha bisogno di uno sbocco per l’alta velocità, e in particolare con la futura stazione Padula Bonabitacolo. Nella stessa seduta il Consiglio regionale, sempre su nostra proposta, ha dato ulteriori indirizzi alla Giunta regionale:

rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 ‘Fondo Valle d’Agri’ a partire dal completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso). Si tratta di opere considerate prioritarie e strategiche nell’ambito dell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n. 967/2014.”

“Parliamo – conclude Lacorazza – di un’arteria strategica sulla quale è necessaria una regolarizzazione degli accessi con la giusta attenzione da parte della Regione, soprattutto nei confronti degli operatori economici che, nel tempo, rischiano di pagare un prezzo alto”.