 kaboozt-publisher-token=8f8a85580951b81f044ba6c67069914a
PoliticaPrimo Piano

Val d’Agri – AV Padula Buonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania

Photo of Redazione Redazione
188
“Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato su nostra proposta un indirizzo chiaro: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un più veloce collegamento tra il territorio della Val d’Agri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale. Si apra, quindi, al più presto un’interlocuzione con la Regione Campania e si valuti in ogni caso la chiamata a responsabilità del Governo nazionale anche in prospettiva della scadenza e dell’eventuale rinnovo della concessione ENI nel 2029”.
Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
“L’area del petrolio, che peraltro regge il bilancio regionale, ha bisogno di uno sbocco per l’alta velocità, e in particolare con la futura stazione Padula Bonabitacolo. Nella stessa seduta il Consiglio regionale, sempre su nostra proposta, ha dato ulteriori indirizzi alla Giunta regionale:
rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 ‘Fondo Valle d’Agri’ a partire dal completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso). Si tratta di opere considerate prioritarie e strategiche nell’ambito dell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n. 967/2014.”

“Parliamo – conclude Lacorazza – di un’arteria strategica sulla quale è necessaria una regolarizzazione degli accessi con la giusta attenzione da parte della Regione, soprattutto nei confronti degli operatori economici che, nel tempo, rischiano di pagare un prezzo alto”.

Photo of Redazione Redazione
188
Articoli correlati

Articoli correlati

Gasolio agricolo, procedure più semplici e tempi ridotti

5 Gennaio 2026

Il Presepe del Creato illumina Guardia Perticara: arte, fede e comunità nel segno di San Francesco

24 Dicembre 2025

“Devianza Giovanile: quali cause e come contrastarla”, incontro all’IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo

23 Dicembre 2025

Avis Marsicovetere: Il regalo di Natale che salva la vita: la donazione di sangue

23 Dicembre 2025