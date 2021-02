In Basilicata la fase 2 della campagna di vaccinazione anti-covid 19, quella che coinvolgerà gli ultraottantenni, comincerà il prossimo 15 febbraio. Finora in Basilicata sono state somministrate 17.924 dosi di vaccino delle 21.375 (l’83,9 per cento) consegnate.

FONTE ANSA