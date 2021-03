Vaccinazioni soggetti portatori disabilità, sì a mozione Polese

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal consigliere Mario Polese (Iv) in merito alla campagna vaccinale covid-19.

Con il documento il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta regionale e la Giunta stessa “ad intraprendere ogni azione possibile affinché si possa anticipare anche in Basilicata, così come fatto dalle Regioni Lazio e Abruzzo, le vaccinazioni degli over 80 e dei soggetti portatori di disabilità e dei loro accompagnatori”.

Con la mozione si chiede, altresì, l’impegno “a verificare la possibilità di istituire una piattaforma telematica per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse alla vaccinazione contro il Covid-19, onde accelerare le procedure d’immunizzazione”.