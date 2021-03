Vaccinazione anti-covid, Bardi: “superate le 90.000 somministrazioni in Basilicata”

“Oggi abbiamo superato le 90.000 somministrazioni in Basilicata. Al momento abbiamo vaccinato (prima dose) i 2/3 degli Over80 in Basilicata: 29.105 su 43.930. Oggi record assoluto di somministrazioni dall’inizio della pandemia”. Lo scrive su twitter il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, riportando i dati della piattaforma Poste.

Sul sito del Governo del Report Vaccini, in realtà, i dati indicano altro: 83.663 è il totale delle somministrazioni fin qui effettuate.

Da oggi a sabato prossimo, 3 aprile, in 14 comuni della provincia di Potenza 4.172 persone – fra anziani di oltre 80 anni di età e “fragili” bisognosi di assistenza domiciliare – riceveranno il vaccino anti covid, che sarà somministrato loro dal team di supporto sanitario inviato in Basilicata dal Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e da personale dell’Azienda sanitaria del capoluogo lucano.