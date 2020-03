V Domenica di Quaresima, messa in diretta streaming dalla Chiesa della Madonna del Grumentino

In un momento in cui siamo chiamati a manifestare la nostra responsabilità cercando di uscire di casa il meno possibile e soltanto per esigenze di estrema necessità, per i credenti e per coloro che professano la religione cattolica la Santa Messa diventa un momento irrinunciabile. La tecnologia e i mezzi di informazione possono essere, dunque, un valido strumento per quanti desiderano partecipare seppure a distanza alla celebrazione della Santa Messa.

Domani in occasione della V Domenica di Quaresima a partire dalle 11:30 diretta streaming della Santa Messa dalla Chiesa della Madonna del Grumentino “Salus Infirmorum”. La diretta è possibile seguirla sulla pagina facebook Parrocchia Sant’Antonino Martire – Grumento Nova oppure sulla nostra pagina facebook.





E’ un appuntamento Speciale ed anche simbolico perché il culto della Madonna del Grumentino è legato alla liberazione del popolo da un morbo pleuritico che aveva mietuto molte vittime, agli inizi del 1739. La cappella che dista circa 5 km da Grumento Nova, si posiziona a poche centinaia di metri dalla porta settentrionale della città romana di Grumentum. Grazie all’apparizione della Madonna in sogno a una suora del Monastero di San Giovanni Battista, il popolo saponarese decise di restaurare e riportare al culto la cappella e la Madonna fece cessare il morbo. Da allora, la domenica in albis si festeggia la Madonna Salus Infirmorum, “salvezza dei malati”. Numerosi pellegrini anche dai paesi vicini sono molto devoti alla Madonna e chiedono grazie per malattie di ogni tipo.