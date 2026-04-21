Il suggestivo Castello del Malconsiglio di Miglionico, in provincia di Matera, ha ospitato domenica scorsa, l’Assemblea ordinaria elettiva dell’UNPLI Basilicata. Il cardine intorno a cui si sono sviluppati i diversi momenti ha riguardato il tema “Unpli Basilicata: 40 anni di Pro Loco, un’unica grande comunità”. Hanno preso parte all’iniziativa, tra gli altri, Giulio Traietta, Sindaco del Comune di Miglionico, Francesco Martulano, Presidente della Pro Loco di Miglionico, e in collegamento Ignazio Di Giovanna, Segretario nazionale UNPLI e Massimiliano Falerni, Responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente dell’UNPLI.

L’approvazione del bilancio consuntivo 2025, la relazione illustrativa, l’elezione dei delegati nazionali nelle persone di Pierfranco De Marco, Vincenzo Lo Sasso, Rocco Stasi, Michele Zuardi in qualità di effettivi e in qualità di supplente, Angelica Cappiello, la presentazione del progetto EcoDays 2026 e il dibattito con i rappresentanti delle Pro Loco UNPLI Basilicata, le attività della intensa giornata di lavori.

Nel pomeriggio, la formazione per i dirigenti volontari su “Pro Loco in sicurezza”; su “La tutela dei dati personali (privacy) nelle Pro Loco”, a cura di Rosetta Fulco, Consulente legale dell’UNPLI lucana, sugli “Adempimenti amministrativi per l’avvio di una manifestazione”, a cura di Vincenzo Lo Sasso, Presidente dell’Organo di controllo UNPLI Basilicata e su “HACCP: normative principi generali”, con la tecnologa alimentare, Rocchina Robilotta.

«Siamo qui per fare il punto, per guardare avanti e per rafforzare insieme quel senso di comunità che ha sempre contraddistinto il nostro movimento in Basilicata» – ha esordito così, il presidente dell’UNPLI Basilicata, Vito Sabia, accogliendo i numerosi convenuti. E ha continuato: «In primis, mi corre l’obbligo di sottolineare che il bilancio consuntivo che abbiamo approvato non sia solo un adempimento burocratico, ma uno specchio della nostra identità. Approvare un rendiconto equilibrato significa dire alle nostre Pro Loco, alle istituzioni e ai cittadini che siamo un’organizzazione affidabile, che gestisce con responsabilità le risorse che ci vengono affidate. Quest’anno è davvero speciale. Nel 2026 ricorrono i 40 anni dalla costituzione dell’UNPLI Basilicata; era il 1986 quando nacque il nostro Comitato regionale, grazie alla visione e all’impegno di tanti presidenti pionieri che hanno creduto nel potere aggregante delle Pro Loco. Un anniversario che è stimolo a rilanciarci, a riaffermare il ruolo delle Pro Loco come presidio di cultura, identità e coesione sociale».

Nell’occasione, sono state annunciate le manifestazioni previste per festeggiare l’importante compleanno dell’UNPLI Basilicata: tra esse, la Festa della Musica e l’Infiorata, gli eventi con le Città del Vino del Vulture e con le Città dell’Olio e una riflessione finale con la consegna di targhe alle realtà e alle persone che hanno contribuito alla prestigiosa e longeva storia. «Grande attenzione è riservata al Servizio Civile Universale – ha ribadito, Sabia – con la Giornata dedicata e la presentazione di un volume che raccoglie le esperienze dei nostri volontari: un documento che è memoria e gratitudine. Non mancheranno il Premio UNPLI Basilicata e la Giornata Nazionale delle Pro Loco. Democrazia associativa, responsabilità collettiva e visione condivisa, dunque. C’è molto da fare e molto da celebrare, ma soprattutto, abbiamo la fortuna di farlo insieme».

Pierfranco De Marco, Consigliere nazionale UNPLI Basilicata ha concluso: «Aprire ufficialmente i festeggiamenti dei 40 anni dell’Unione delle Pro Loco di Basilicata, in un’assemblea così partecipata e nella splendida location del Castello del Malconsiglio di Miglionico, è un fattore beneaugurante per tutto ciò che simboleggia il presente e il futuro della nostra rete. Anche quest’anno, avremo modo di promuovere i territori della nostra regione, attraverso gli eventi nazionali del mondo Pro Loco UNPLI, che hanno preso il via con la partecipazione a diverse Fiere del Turismo e alla Cerimonia di consegna del Marchio “Evento di Qualità”. Tale percorso continuerà con un prestigioso appuntamento per il quale è stata scelta la nostra Basilicata: gli “EcoDays”, nell’edizione 2026. Il grazie è sentito e va a tutti, indistintamente, per l’impegno e la dedizione, che ci spinge a compiere sempre un passo in avanti, con fiducia».