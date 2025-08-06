Unibas Inside – L’offerta formativa di Scienze di Base e Applicate

Il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate dell’Università degli Studi della Basilicata, con sede nel Campus di Macchia Romana a Potenza, è un polo di ricerca che guarda al futuro per anticipare scenari, prevenire rischi e valorizzare opportunità.

Il DiSBA integra ricerca, didattica e trasferimento tecnologico, nelle tematiche relative alle scienze chimiche, biotecnologiche, geologiche e matematiche.

È un ambiente vivace, aperto all’innovazione e alla collaborazione interdisciplinare, dove studenti, docenti e ricercatori condividono competenze e intuizioni.

Nell’ambito dell’offerta formativa, sono attivi i corsi di laurea triennale in:

Biotecnologie

Chimica

Matematica

Scienze Geologiche Ambientali

I corsi di laurea magistrale, che consentono la prosecuzione degli studi, sono:

Biotecnologie per la Diagnostica Medica, Farmaceutica e Veterinaria

Geologia, Ambiente e Rischi

Matematica

Scienze Chimiche

È inoltre attivo il corso di dottorato di ricerca in Scienze.

L’Ateneo lucano aderisce anche al corso di dottorato di ricerca in “Matematica e informatica” con l’Università del Salento.

Attraverso laboratori e infrastrutture avanzate, vengono promossi apprendimenti teorici e applicati delle scienze di base, formando professionisti e ricercatori in grado di esplorare nuovi orizzonti e spingere la conoscenza un passo più in là.

Link al video: https://youtu.be/Td2LaFLpDbw