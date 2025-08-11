Società e Cultura

Unibas Inside – Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale

Il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’Università degli Studi della Basilicata, è presente nelle sedi del Campus di Macchia Romana e in Rione Francioso a Potenza, e nel Campus di Matera.

È un centro diffuso e interdisciplinare, caratterizzato da un’interazione di temi di ricerca che comprendono l’architettura, l’economia, gli studi umanistici, l’archeologia e la formazione degli insegnanti.

Il DiUSS promuove un dialogo costante tra saperi diversi, creando connessioni tra ricerca, territorio e comunità e offrendo agli studenti un contesto di apprendimento aperto e partecipativo.

Sono attivi i corsi di laurea triennale in:

•    Economia Aziendale (Potenza)

•    Operatore dei Beni Culturali (Matera)

•    Scienze dell’Educazione e della Formazione (Potenza)

•    Studi Umanistici (Potenza)

 

I corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:

•    Architettura (Matera)

•    Scienze della Formazione Primaria (Matera)

 

I corsi di laurea magistrale sono:

•    Archeologia e Storia dell’Arte (Matera)

•    Economia e Management (Potenza)

•    Filologia Classica e Moderna (Potenza)

•    Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori (Matera)

•    Storia e Civiltà Europee (Potenza)

 

In questo dipartimento sono anche attivi due corsi di dottorato di ricerca:

–        Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea

–        Cities and landscapes: architecture, archaeology, cultural heritage, history and resources

Grazie a laboratori sperimentali, archivi digitali, data lab e progetti di co-design con enti e comunità, si formano professionisti e ricercatori capaci di leggere e trasformare il tessuto umano del domani.

Link al video su Youtube: https://youtu.be/e-emgTNyEEY?si=h46_d_bm-lBlYQ-z

