Unibas Inside – Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale

Il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’Università degli Studi della Basilicata, è presente nelle sedi del Campus di Macchia Romana e in Rione Francioso a Potenza, e nel Campus di Matera.

È un centro diffuso e interdisciplinare, caratterizzato da un’interazione di temi di ricerca che comprendono l’architettura, l’economia, gli studi umanistici, l’archeologia e la formazione degli insegnanti.

Il DiUSS promuove un dialogo costante tra saperi diversi, creando connessioni tra ricerca, territorio e comunità e offrendo agli studenti un contesto di apprendimento aperto e partecipativo.

Sono attivi i corsi di laurea triennale in:

• Economia Aziendale (Potenza)

• Operatore dei Beni Culturali (Matera)

• Scienze dell’Educazione e della Formazione (Potenza)

• Studi Umanistici (Potenza)

I corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:

• Architettura (Matera)

• Scienze della Formazione Primaria (Matera)

I corsi di laurea magistrale sono:

• Archeologia e Storia dell’Arte (Matera)

• Economia e Management (Potenza)

• Filologia Classica e Moderna (Potenza)

• Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori (Matera)

• Storia e Civiltà Europee (Potenza)

In questo dipartimento sono anche attivi due corsi di dottorato di ricerca:

– Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea

– Cities and landscapes: architecture, archaeology, cultural heritage, history and resources

Grazie a laboratori sperimentali, archivi digitali, data lab e progetti di co-design con enti e comunità, si formano professionisti e ricercatori capaci di leggere e trasformare il tessuto umano del domani.

Link al video su Youtube: https://youtu.be/e-emgTNyEEY?si=h46_d_bm-lBlYQ-z