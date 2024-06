Unibas: concorso per il “Premio Angela Ferrara”

L’Università degli studi della Basilicata in collaborazione con CGIL, CISL e UIL e con il patrocinio del Comune di Cersosimo, indice un concorso per l’assegnazione del Premio di laurea/dottorato “Angela Ferrara” – II edizione – anno 2024,

Angela Ferrara, poetessa ed autrice di libri per bambini, di Cersosimo (Potenza), è una vittima lucana di femminicidio, perché venne uccisa dal marito a soli 31 anni il 15 settembre 2018. Nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, l’Università della Basilicata e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, con patrocinio del Comune di Cersosimo, attraverso l’istituzione del premio di laurea, vogliono ricordare Angela e tutte le vittime di femminicidio, partendo dalla consapevolezza che la violenza contro le donne, in tutte le sue forme, ha una matrice culturale che va studiata ed approfondita per essere sradicata e per educare le giovani generazione ad una cultura paritaria che combatte gli stereotipi, valorizza le differenze e non ne fa oggetto di prevaricazione.

La II edizione prevede premi distinti per laureati e laureate triennali e magistrali e titolari del dottorato di ricerca, in particolare Il premio di laurea si propone di valorizzare tesi di laurea e di dottorato di ricerca che mettano in risalto il valore del contributo femminile negli ambiti economico, sociale, politico, scientifico, artistico, filosofico, letterario, premiando tra queste la migliore.

Sono ammessi/e a partecipare al concorso

– i/le laureati/e dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale in qualsiasi Ateneo/Istituzione AFAM italiani, che abbiano conseguito il titolo con una votazione non inferiore a 100/110 negli anni accademici 2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023;

– i/le titolari del titolo di PhD di qualsiasi Ateneo italiano del XXXIII, XXXIV, XXXV ciclo.

Le domande dovranno essere inviate entro il 10 settembre 2024, con una delle seguenti modalità:

spedite, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito autorizzate;

a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unibas.it.

Il bando è consultabile al seguente link: https://portale.unibas.it/site/home/studenti/borse-di-studio-premi-di-laurea-e-contributi.html