Un’esperienza emozionale unica, il 7 agosto a Spinoso concerto al tramonto

Un’esperienza emozionale unica, immersi nel panorama mozzafiato del Belvedere di P.zza Plebiscito a Spinoso. Una visione dell’Alta Val d’ agri che, a 270 gradi, va dal Massiccio del Raparo, al Sirino fino al Volturino ed al Lago di Pietra del Pertusillo.

Ma il valore aggiunto è il tramonto struggente che si gode dal belvedere a Spinoso tutto l’anno. Un tramonto non solo bello ma che appartiene alla storia universale dell’arte italiana; quella luce dorata che il pittore di fama europea Michele Tedesco, che visse a Spinoso la sua infanzia, esportò in terra toscana durante il suo periodo macchiaiolo, per poi contaminarlo con l’esperienza dei Puristi e dei Nazareni in tutta Europa, come nella sua unica opera a carattere religioso che si può ammirare a Spinoso nella chiesa di S. Rocco del Popolo.

In questo contesto si esibirà l’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, diretta dal M° Alfonso Girardo, che ha curato anche gli arrangiamenti delle canzoni più belle della musica leggera italiana interpretate dalla voce intensa di Rita Zingariello e narrate da Eva Immediato, attrice di grande forza evocativa nell’ interpretazione dei suggestivi testi di Dalia Gravela.

Al calar del sole, a Spinoso, sul Belvedere di Piazza Plebiscito un evento imperdibile in cui musica, paesaggio, natura e storia dell’arte si contaminano creando un momento di emozione collettiva narrando e cantando la canzone italiana attraverso alcuni capolavori che sono diventati iconici per la storia, non solo musicale, del nostro paese.

Posti a sedere – Ingresso Libero