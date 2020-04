Un’app per monitorare i positivi a casa

L’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) ha realizzato un’applicazione per smartphone e tablet “Sos Covid-19” per la “presa in carico e il monitoraggio dei pazienti della Basilicata risultati positivi al Covid-19 e in isolamento domiciliare”. L’app “consente ai pazienti di contattare in modalità audio e video il proprio medico di base o le Unità speciali Covid-19 e di inserire, nelle varie fasi della giornata, la temperatura corporea e la saturazione di ossigeno nel sangue”.