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“Un omaggio a Mango”, il 20 e 21 concerti a Spinoso e Marsico Nuovo

Foto di Redazione Redazione
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“Un omaggio a Mango” è il progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata per ricordare la figura artistica di Mango, cantautore lucano tra i più originali e apprezzati interpreti della musica italiana, capace di coniugare ricerca musicale, sensibilità poetica e profondo legame con la sua terra.

L’iniziativa si articola in una serie di appuntamenti musicali ospitati nei centri delle aree interne lucane, con l’obiettivo di ricordare l’eredità artistica del cantautore e promuovere la valorizzazione del territorio attraverso la cultura.

I primi due appuntamenti si terranno il 20 giugno a Spinoso, nel Cavedio di Palazzo Ranone, alle ore 21.00 e il 21 giugno a Marsico Nuovo, nell’atrio di Palazzo Pignatelli, alle ore 19.30.

L’ensemble, composta da Gianmarco Natalina, Graziano Accinni e Monica Palese, con la regia di Leonardo Pietrafesa, proporrà un percorso musicale, in forma di recital, dedicato all’universo artistico di Mango, rileggendone il repertorio con sensibilità e rispetto, attraverso arrangiamenti capaci di esaltare la raffinatezza delle sue composizioni e la profondità dei suoi testi.

 

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