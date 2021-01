Incidente sul Monte Sirino per tre escursionisti, uno è precipitato in un crepaccio

Incidente oggi pomeriggio sul versante lagonegrese del Monte Sirino. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che tre escursionisti si trovavano su una parete nel versante lagonegrese del massiccio del Sirino, nei pressi della Madonna del Brusco, quando uno dei tre è precipitato. Per quest’ultimo si teme per la vita mentre gli altri due sono sotto shock. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco ed i carabinieri, ed in questi minuti è giunto anche un elicottero da Gioia del Colle abilitato per le ricerche notturne.

Seguiranno aggiornamenti