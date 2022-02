Un defibrillatore per il Family Hospice ‘Il Mandorlo’ di Viggiano. Al via una raccolta fondi online

Il Family Hospice ‘Il Mandorlo’ di Viggiano è una struttura sanitaria residenziale per pazienti oncologici e non, per i quali non è possibile svolgere assistenza domiciliare e che richiedono cure specialistiche palliative continuative in regime di ricovero.

Al momento la struttura, punto di riferimento per il territorio della Val d’Agri, necessita di un nuovo defibrillatore per sostituire quello precedentemente rotto, per questo il Rotaract Club Val d’Agri ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per donare un nuovo defibrillatore all’Hospice.

“Vi chiediamo un contributo per raggiungere parte della somma necessaria all’acquisto della strumentazione. In questo modo sarete anche voi parte di questa iniziativa! Al completamento della raccolta fondi e del raggiungimento della somma, compreremo il defibrillatore da donare direttamente alla struttura” scrive sulla piattaforma il Rotaract Club Val d’Agri.

La campagna, che in una sola giornata è arrivata già a metà dell’obiettivo, è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/vaekut