Un caso di Coronavirus a Sant’Arcangelo, lo annuncia il Sindaco Parisi

E’ stato il sindaco Vincenzo Nicola Parisi, attraverso un video postato su Facebook, ad annunciare il primo caso di coronavirus a Sant’Arcangelo. L’uomo, ricoverato presso la struttura ospedaliera San Carlo di Potenza, è ricoverato ma non è in gravi condizioni. Il primo cittadino chiede di mantenere la calma e di restare maggiormente uniti, assicurando che, come in questo caso, sarà lui stesso a tenere aggiornati i propri cittadini sull’evolversi della situazione.