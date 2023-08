Un arcobaleno per la Basilicata

Il Presidente Regionale – Nicola Lista – del Movimento Difesa del Cittadino Basilicata, annuncia l’apertura dello Sportello Arcobaleno per gli immigrati (cosiddetti: i nuovi cittadini). L’obiettivo principale del progetto è la tutela dei cittadini migranti presenti nel nostro territorio e nel nostro Paese attraverso la conoscenza dei loro diritti, soprattutto in quanto consumatori – afferma il Presidente Nicola Lista – . L’iniziativa prevede l’apertura di sportelli informativi e di assistenza nelle sedi dell’associazione consumatori, presenti sul territorio, e la realizzazione di strumenti di comunicazione. Alla guida dello Sportello Arcobaleno del Movimento Difesa del Cittadino Basilicata è stato incaricato – dichiara Nicola Lista – Antonio Mastroianni, valutato il bagaglio culturale delle sue esperienze lavorative pregresse nella Polizia Penitenziaria.

La Sfida iniziata con l’apertura dello Sportello Arcobaleno MDC in Basilicata – dice Lista – è di contribuire alla costruzione di una collettività colare, non ghettizzata, in costante dialogo fra le sue componenti, in cui la sua gestione sia vissuta come punto di riferimento. Risposte ai bisogni devono essere garantiti a tutti: ai residenti e agli stranieri regolari residenti sul nostro territorio. Per una vera e corretta integrazione occorre rimarcare la necessità che leggi, norme e regolamenti valgono per tutti ed ogni cittadino sia tenuto a rispettarli. La Carta dei Servizi degli Immigrati rappresenta un documento importante che permetterà a tutti i cittadini migranti, di avere conoscenza di metodi, strumenti, norme e impegni.

OBIETTIVO PRIMARIO DEL SERVIZIO: Lo Sportello Arcobaleno MDC Basilicata è un servizio di informazione e orientamento attivato per aiutare i cittadini migranti a conoscere l’ordinamento italiano e inserirsi nel tessuto sociale locale. Permette l’informazione su alcune aree tematiche di particolare rilievo, quali il lavoro, l’istruzione scolastica e la formazione, l’assistenza sanitaria, le iniziative interculturali, dando risposta alle esigenze manifestate dai cittadini italiani e stranieri, dalle imprese, dalle associazioni e dagli enti presenti sul territorio. Scopi del servizio dello sportello Arcobaleno vuole garantire ai cittadini stranieri la esigibilità dei diritti di cittadinanza, consentendo la conoscenza delle risorse presenti e dei diritti sanciti dalla normativa a sostegno della popolazione straniera che promuove il superamento delle barriere (culturali, informative, fisiche, organizzative, burocratiche) tra i bisogni dei cittadini stranieri ed i servizi di varia natura (pubblici, del terzo settore, del volontariato) presenti sul territorio. Ciò viene realizzato garantendo funzioni di ascolto, informazione, orientamento e accompagnamento, accesso – anche diretto – ai servizi, promozione sociale, osservatorio.

Obiettivi operativi

Informare il cittadino straniero sull’esistenza di servizi/risposte adeguate al suo bisogno; Organizzare e indirizzare presso i servizi la domanda avanzata dal cittadino; Osservare e documentare l’evoluzione bisogni dei cittadini stranieri;

Target

Possono accedere al servizio tutti i cittadini stranieri residenti nel territorio dell’ambito sociale.

Lo Sportello offre informazioni sull’applicazione della normativa in materia di immigrazione (rilascio e rinnovo permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.). Il servizio offre assistenza nello svolgimento di pratiche amministrative, nella compilazione della modulistica italiana e nel rapporto con gli uffici pubblici del territorio. I criteri attraverso i quali lo Sportello Immigrati intrattiene e regola le attività di comunicazione, informazione e relazioni con l’utenza si ispirano a principi di uguaglianza, imparzialità, obiettività, sussidiarietà, partecipazione, efficacia, efficienza e continuità.