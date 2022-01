Ultimi dati covid sulla Basilicata: nel weekend 1.321 positivi con 951 guariti. Attualmente 101 ricoveri in ospedale

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 30 gennaio, sono state effettuate 3.175 vaccinazioni.

A ieri sono 462.247 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,6 per cento), 423.895 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,6 per cento) e 293.141 (53 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.179.283 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 49 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.071 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 479 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 475 guarigioni.

Il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi del weekend.