Tutto quello che c’è da sapere sull’epidemia di Coronavirus. Intervista al dott. Bruno Masino 

Intervista al dott. Bruno Masino Docente di Epidemiologia, Igiene e Problemi prioritari. Già Direttore Sanitario dell’ Asp di Villa D’ Agri. Al microfono di Andrea Mario Rossi per conoscere in tranquillità tutti gli aspetti del nuovo CoronaVirus. Niente panico, solo corretta informazione e senso di responsabilità da parte di ognuno di noi. Ringraziamo per il supporto lo studente in Scienze Infiermeristiche Michelangelo Ragone.