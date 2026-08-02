Tutti a Sud: L’estate dei Borghi tra Emozioni, Eventi e Tradizioni

In questa straordinaria ricchezza SVIMAR sceglie di esserci camminando a fianco dei piccoli centri, per sostenere con entusiasmo e condividere l’impegno delle amministrazioni e delle associazioni locali, valorizzando e arricchendo insieme il loro operato attraverso una collaborazione semplice e concreta.

Proprio grazie a questa iniziativa di pubblicazione gratuita dei cartelloni e dei calendari estivi offerta a tutti i comuni affiliati e aderenti, scoprire le meraviglie del Sud è ancora più facile. Tutti questi appuntamenti si svolgono tra Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, confermando come l’intero Mezzogiorno e soprattutto le aree interne diventino grandi catalizzatori di attrazione turistica e culturale.

Ieri, 1 agosto 2026, si apre ufficialmente il mese clou delle manifestazioni. Vale la pena restarci, vale la pena arrivare, vale la pena approdare nei nostri paesi. I borghi offrono un patrimonio immenso fatto di festival culturali, musica dal vivo, teatro, rievocazioni storiche e sagre enogastronomiche che raccontano l’anima autentica del territorio.

SVIMAR propone un Viaggio tra i Cartelloni dell’Estate con la Rete dei Comuni Aderenti

Un ringraziamento speciale va a tutti i comuni che hanno scelto di aderire all’iniziativa, mettendo in rete le proprie bellezze e i propri calendari per offrire un’estate indimenticabile: Salandra, San Paolo Albanese, Cirigliano, Buccino, Tramutola, Abriola, Anzi, Cirigliano, S.Chirico Nuovo, Martino D’Agri, Casalbore, Pignola, Pomarico; questi solo una piccola parte dei tanti comuni che si stanno attivando per inviare le loro proposte devi eventi estivi.

Grazie a questa fitta rete e alla vicinanza concreta di SVIMAR, i cartelloni uniti offrono un programma ricchissimo che accompagnerà turisti e residenti per tutto il mese di agosto e l’inizio di settembre con:

 Festival e Rassegne Culturali: Incontri d’autore, premi letterari prestigiosi, presentazioni di libri, rassegne di arpa popolare e festival cinematografici dedicati ai documentari.

 Musica e Spettacoli dal Vivo: Concerti di musica jazz, bande sinfoniche, pop, live band, serate di pizzica, taranta e grandi performance in piazza con ospiti d’eccezione.

 Tradizioni e Rievocazioni: Imperdibili cortei storici, riti tradizionali legati alle festività patronali, la trebbiatura del grano con i buoi e spettacoli pirotecnici suggestivi.

 Enogastronomia e Sagre: Degustazioni di prodotti tipici locali, percorsi del gusto, eventi slow food e sagre tradizionali che esaltano i sapori autentici della nostra terra.

Il sito ufficiale www.svimar.com e i canali social ufficiali Facebook e Instagram vengono aggiornati quotidianamente con i cartelloni e con una rassegna dettagliata degli eventi del giorno, rimanendo collegati è consentito a chiunque si muova tra le diverse località di trovare sempre un appuntamento da non perdere.

In definitiva sono davvero tante le ragioni fermarsi al Sud: non farselo raccontare, ma viverlo pienamente. Tutti a Sud, l’estate vi aspetta!

Carmen De Rosa

(Portavoce SVIMAR)