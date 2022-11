Tutte le novità del Black Friday 2022

Ormai Natale è alle porte e come ogni anno in tantissimi di sfruttare gli sconti del Black Friday per comprare regali a prezzi stracciati. Il cosiddetto Venerdì Nero, il giorno seguente al Giorno del Ringraziamento, era prima solo rilevante negli Stati Uniti. Oggi ormai questa data è segnata nei calendari di tutto il mondo, anche in Italia.

Quest’anno, nonostante la data prestabilita per il Black Friday sia il 25 novembre, su alcune piattaforme le promozioni sono già iniziate e dureranno fino al lunedì 28 novembre, il Cyber Monday. Ma con la crisi che si sta abbattendo sul nostro paese, gli italiani compreranno tanto quanto facevano gli scorsi anni? E soprattutto ci saranno tanti sconti quanto gli anni precedenti?

Quanto spenderanno le famiglie Italiane durante il Black Friday?

A causa della crisi energetica e al conseguente aumento del prezzo del gas, sembra che quest’anno le offerte messe a disposizione dei consumatori non saranno così invitanti come lo erano gli anni passati. Gli italiani quindi si aspettano di spendere meno rispetto agli altri anni.

Nel 2021, in Italia, ogni famiglia aveva speso in media circa 270 euro durante il Black Friday, ma quest’anno le previsioni non sono così positive. Un’indagine di Ildealo prevede che nel 2022 ogni famiglia avrà un budget medio di circa 250 euro, con un calo di circa l’8%, e solo il 65% degli italiani approfitterà di questi sconti.

Ci sono però delle tipologie di prodotti in cui si pensa che le famiglie italiane potranno investire. Il governo quest’anno, per incentivare l’efficientamento energetico, ha creato una serie di bonus che possono essere utilizzati da tutti i cittadini anche durante il Black Friday. I due bonus principali sono:

Bonus 150 euro, creato per le famiglie che nel 2021 hanno percepito un reddito inferiore ai 20mila euro e che potrà essere utilizzato liberamente per l’acquisto di qualsiasi prodotto anche durante il Black Friday. Per poter ricevere tale bonus bisognerà compilare il modello unico online e rivolgersi a un CAF.

Ecobonus Elettrodomestici, che prevede uno sconto del 50% sull’acquisto di mobili e elettrodomestici dotati di tecnologie avanzate che permettono di risparmiare energia utilizzandola in maniera più efficiente.

Le aziende che vendono prodotti eco sostenibili e attenti allo spreco di energia sono ormai tantissime. Fra loro anche il colosso di Amazon sta cercando di rendere accessibili a tutti i prodotti eco-friendly. Vediamo come.

Amazon Climate Pledge Friendly

Quando si pensa al Black Friday la prima piattaforma che viene in mente è sicuramente Amazon. La crisi climatica è ormai il tema principale degli ultimi anni e proprio per questo il colosso statunitense ha deciso di aprire una sezione sul sito chiamata Amazon Climate Pledge Friendly.

Questo programma, creato in collaborazione con Global Optimism, è stato creato per spingere i consumatori all’acquisto di prodotti sostenibili certificati. Amazon seleziona già una gamma di prodotti green così che i consumatori abbiano un’esperienza di acquisto molto più immediata.

L’obiettivo è di riuscire dimezzare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e di eliminarle completamente entro il 2050.

Un Black Friday senza cellulari

Durante il Black Friday i consumatori acquistano principalmente online e tra i prodotti acquistati i più gettonati per il 61% delle persone sono i prodotti di elettronica, in particolare i telefoni cellulari. Anche alcuni provider telefonici fra cui Eolo, offrono anche sconti sui pacchetti internet. Si potrebbe quindi pensare che allora questo sia il prodotto con più disponibilità ma invece quest’anno saranno proprio i cellulari i più complessi da reperire.

In Italia in particolare, ultimamente si è verificata una scarsità di cellulari. Le cause possono essere riconducibili alle tensioni tra Cina e Taiwan e quindi alla conseguente crisi nel mercato dei microchip, che ormai sono quasi impossibili da trovare.

I magazzini di grandi catene come MediaWorld sono vuoti e sembra proprio che questo Black Friday sarà una vera e propria caccia a chi riesce a comprare il cellulare migliore.

