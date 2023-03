Turismo, verso una crescita record

Più arrivi, più presenze, più consumi. Per il settore turistico lucano sono numeri positivi quelli dell’indagine Tourism Forecast 2023 realizzata dell’Istituto Demoskopika che ha stimato i principali indicatori turistici. La spesa in Basilicata crescerà più che in ogni altra regione. Tra 2022 e 2023 si passerà dai quasi 358 milioni di euro a poco meno di 457 milioni di euro. L’aumento è del 27,7%, più alto della media nazionale pari a 22,8%.

L’istituto ha elaborato i dati di Istat e Banca d’Italia. La spesa turistica fa riferimento ai servizi ricettivi, di ristorazione e trasporto (ferroviario, su strada, marittimo e aereo), al noleggio mezzi, ai servizi delle agenzie di viaggio e di prenotazione, ai servizi culturali, sportivi, ricreativi, shopping.

In crescita – come le altre regioni italiane – anche i dati relativi ad arrivi e presenze. Secondo le stime di Demoskopika, i primi saliranno del 14,7% (da 667.246 nel 2022 a 765.498 nel 2023), anche in questo caso l’incremento maggiore della penisola. La variazione delle presenze è stimata invece nel 4,6% (da 2.260.130 a 2.363.626), in questo caso tra i valori più bassi e di molto sotto la media italiana (12,2%).