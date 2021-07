Turismo, Smaldone (Centrosinistra) : “Capoluogo di regione tagliato fuori e isolato”

Nei giorni scorsi, il Sindaco di Matera Domenico Bennardi ed il primo cittadino di Maratea Daniele Stoppelli hanno siglato un protocollo d’intesa che prevede l’accordo per un collegamento veloce tra le due mete turistiche della regione. Un risultato che viene salutato con soddisfazione da tanti lucani ma qualcuno ha anche voluto evidenziare la totale assenza del capoluogo di regione da questa dinamica virtuosa. La città di Potenza, infatti, non avrà a quanto pare alcun ruolo all’interno di questo nuovo processo. Come è facilmente immaginabile, l’arena social si è scatenata e non sono mancate polemiche e accesi scambi di opinioni. Anche alcuni esponenti delle Istituzioni hanno preso posizione pubblicamente sul tema. Ad esempio,il Consigliere di opposizione al Comune di Potenza Pierluigi Smaldone non ha nascosto tutto il suo rammarico ed ha dichiarato:

“Il Paradiso esiste ed è a 120 Km da Potenza. Noi potentini lo sappiamo bene, non lo sa però forse il nostro sindaco e provo anche a spiegarvi perché…

Ieri il sindaco di Maratea e quello di Matera hanno siglato un protocollo d’intesa, ovvero un accordo per un collegamento tra le due mete turistiche. Di fatto le due città saranno collegate da bus e avranno la possibilità di creare valore insieme.

Ecco, da lucano sono contento perché il gioco di squadra è quello che manca alla nostra regione. Da potentino al contrario non posso affatto dirmi contento, anzi… perché in questa squadra poteva e doveva esserci anche Potenza. Il Capoluogo invece resta tagliato fuori, sempre più isolato o meglio sempre più vicino ad altri lidi, come quello di Pontida, che tanto piacciono al nostro primo cittadino.

Scusate… ma a Pontida io preferisco sempre e comunque Maratea!”

La città di Potenza dunque sarebbe fuori dell’itinerario di collegamento turistico della regione. A questo punto viene da chiedersi: è solo una polemica social di mezza estate o un pericolo concreto?