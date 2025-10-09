Turismo, reputazione della Basilicata al top

La Basilicata conquista il secondo posto nazionale per la Migliore Reputazione Online ai Premi “Italia Destinazione Digitale 2025” di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, nell’ambito del TTG Travel Experience in corso a Rimini. Un riconoscimento prestigioso che testimonia la qualità dell’offerta turistica lucana e la capacità della destinazione di soddisfare e superare le aspettative dei visitatori, lasciando un’impronta positiva duratura nella memoria e nelle valutazioni dei viaggiatori.

Il premio si basa sui risultati del report “Tutti i dati d’Italia 2025”, una delle analisi più complete mai realizzate sul sentiment digitale del turismo italiano, che ha esaminato quasi 30 milioni di tracce digitali lasciate dai viaggiatori sul web. L’indagine ha preso in considerazione oltre 770.000 punti di interesse in tutta Italia, analizzando recensioni, commenti e valutazioni riferite a strutture ricettive, attrazioni, ristoranti e affitti brevi nel periodo compreso tra settembre 2023 e agosto 2024.

Il secondo posto nella categoria “Migliore Reputazione Online” dimostra che la Basilicata sa emozionare e coinvolgere chi la visita. Non si tratta solo di numeri, ma di esperienze autentiche che si trasformano in raccomandazioni spontanee, recensioni entusiaste e un passaparola digitale che valorizza il territorio. Dai Sassi di Matera alle spiagge incontaminate dello Ionio e del Tirreno, dai borghi arroccati ai parchi naturali, dalle eccellenze enogastronomiche all’accoglienza calorosa, ogni elemento concorre a creare quella reputazione positiva che oggi viene certificata da questo importante riconoscimento.

Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, operatori turistici e comunità locali, che hanno saputo mettere al centro il viaggiatore e la qualità dell’esperienza offerta.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio. La Basilicata è una terra autentica, capace di emozionare e accogliere con calore chi la visita. Dai Sassi di Matera alle spiagge dello Ionio e del Tirreno, dai borghi storici ai parchi naturali, ogni angolo della nostra regione racconta una storia e offre un’esperienza unica”. E’ il commento del Presidente della Regione, Vito Bardi, alla conquista della Basilicata del secondo posto per la migliore reputazione online ai prestigiosi premi “Italia Destinazione digitale 2025”, assegnati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave nell’ambito del TTG Travel Experience in corso a Rimini. “Tutto questo – aggiunge Bardi – dimostra che i nostri visitatori non solo apprezzano la bellezza del territorio, ma ne parlano con entusiasmo, contribuendo a costruire una reputazione digitale solida e positiva. È il frutto di un lavoro corale tra istituzioni, operatori turistici e comunità locali, che hanno saputo mettere al centro il viaggiatore e la qualità dell’esperienza offerta”.

Il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, presente all’evento di Rimini: “E’ un buon risultato che ci indica la strada per fare meglio. La reputazione on line oggi è un fattore determinante, dal momento che molte scelte di viaggio si compiono in maniera autonoma proprio sul web. Pertanto siamo felici del risultato, ma guardiamo avanti per consolidarlo”.