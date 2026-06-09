Turismo: numeri in crescita per la Basilicata

“I dati sul turismo del maggio 2026 confermano la crescita straordinaria dell’Italia a livello europeo e incoronano la Basilicata come una delle mete più amate e apprezzate in assoluto per la qualità della sua offerta”.
Lo sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando gli ultimi dati sul trend turistico nazionale e del Mezzogiorno che vedono l’Italia superare competitor storici come Francia, Spagna e Grecia per tasso di saturazione online.
La Basilicata si presenta sul mercato turistico del 2026 con una capacità ricettiva solida e un’attrattività in forte ascesa. Con 15.278 strutture ricettive censite sul territorio, la regione ha registrato a maggio un tasso di saturazione delle prenotazioni online pari al 49,56%, mantenendo un prezzo medio competitivo e accessibile di 107 euro.
Il dato più eclatante e significativo riguarda l’indice di gradimento: la reputazione online espressa dai turisti per la Basilicata ha raggiunto infatti il punteggio di 89,81 su 100, attestandosi tra i valori più alti registrati a livello nazionale ed europeo, superiore anche alla già ottima media italiana (87,5).
“Questo quasi 90 su 100 nella reputazione online – continua Bardi – ci dice che chi viene in Basilicata trova un territorio meraviglioso, ricevendo accoglienza, servizi e ospitalità di altissimo livello. È la conferma che la strategia di promozione e posizionamento del brand Basilicata sta funzionando alla perfezione. Per questo – conclude Bardi – ringrazio l’Apt che ha saputo intercettare i nuovi trend del turismo internazionale, ottimizzare la visibilità online delle nostre 15mila strutture e coordinare un lavoro di squadra che oggi porta la Basilicata a competere a testa alta. Continueremo su questa strada, convinti che il turismo sia uno dei motori economici ed identitari più potenti della nostra regione”.
“I dati sul turismo del maggio 2026 confermano la crescita straordinaria dell’Italia a livello europeo e incoronano la Basilicata come una delle mete più amate e apprezzate in assoluto per la qualità della sua offerta”.