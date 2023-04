Turismo accessibile, Merra: nasce il primo lido inclusivo della Basilicata

“Siamo stati i primi a sostenere l’importante iniziativa per un turismo accessibile in Basilicata e finalmente l’obiettivo di realizzare un lido inclusivo a Metaponto, esperienza per ora unica nella nostra regione, a favore di persone disabili e delle loro famiglie, giunge al traguardo”. Lo dichiara l’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra a proposito dell’evento del 2 maggio prossimo organizzato a Bernalda in cui sarà presentato il progetto “Open Basilicata – Il Turismo per tutti”, una chance importante per quanti hanno diritto a godere dell’estate e delle vacanze superando le barriere di accessibilità e le limitazioni di integrazione sociale che purtroppo ancora sussistono sulle nostre coste.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione per lanciare un turismo accessibile e inclusivo a favore di persone portatrici disabilità ed è stato formalizzato attraverso una Convezione tra Regione Basilica e Comune di Bernalda.

“Ringrazio il Sindaco di Bernalda – aggiunge l’Assessore Merra – per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione e per la fattiva collaborazione indirizzata a garantire, ai turisti che necessitano di tali servizi e a tutti i cittadini, questa opportunità che merita di essere replicata e di estendersi in altri contesti territoriali. L’impegno e l’attenzione per il turismo in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di dare slancio allo sviluppo economico di imprese e operatori del settore, nonché alla crescita occupazionale, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi sempre più accessibili, inclusivi e fruibili, resta una priorità indifferibile delle iniziative di questo governo”.