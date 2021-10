Passando per il mare del Cilento e ai piedi del Vesuvio per arrivare al subappenino marchigiano, questo è stato nel fine settimana il tris di impegni per la Team Bykers Viggiano.

Partendo dalle Marche e precisamente a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, l’appuntamento per l’inizio della stagione di ciclocross per la squadra viggianese con la seconda tappa del Giro d’Italia Ciclocross.

In una giornata particolarmente fredda e coperta, il percorso caratterizzato da numerosi cambi di ritmo e asperità altimetriche ha portato in dote ai ragazzi della Team Bykers Viggiano tanta esperienza ed entusiasmo in una manifestazione caratterizzata dalla presenza di circa settecento partenti.

Buoni risultati sono giunti dalla G6 Femminile con Lauria Alessandra, prima gara per lei in tale disciplina, giunta dodicesima e con la prospettiva di migliori risultati nel prosieguo della stagione agonistica, tra gli Esordienti Uomini buon venticinquesimo posto per Mangino Domenico seguito dal suo compagno di squadra Vigliarolo Lorenzo giunto quarantunesimo. Nella categoria Allievi secondo anno quarantaquattresimo posto per Lauria Carmine al rientro dopo un lungo infortunio e nei Juniores quarantottesimo posto per Mileo Gabriel.

I prossimi impegni vedranno i ragazzi impegnati nella prossima tappa del Giro d’Italia sempre nelle Marche e a seguire con l’inizio del Trofeo Mediterraneo Cross prima a Puglianello in provincia di Benevento per poi giungere all’appuntamento di casa, il più atteso dal Team Bykers Viggiano il sette Novembre con gara nazionale che porterà sul circuito i migliori ciclocrossisti nazionali.

Nella suggestiva città di Agropoli con il suo centro storico nel Cilento si è svolta la Gran Fondo dei Saraceni che ha visto sul podio nella categoria Under Palese Raffaele giunto secondo ed Adinolfi Simone al terzo posto, una bella prova per i due ragazzi che si sono impegnati a fondo e portando in alto i colori del team viggianese.

Sullo sfondo il Vesuvio a far da contraltare alla prova che i giovanissimi bykers hanno svolto nel comune di Scafati in vista dell’ultimo impegno regionale di Domenica prossima in quel di Palazzo San Gervasio valida quale prova del campionato regionale di società in cui si dovrà difendere il primo posto in classifica generale, gli atleti si sono fatti valere con il podio con il terzo posto per Carlomagno Nicolò nella categoria G4 e il sesto posto per Giampietro Michele ed il sesto posto nella categoria G3 per Cuozzo Alberto. Classica coda di gara per i giovanissimi la competizione tra i promozionali che ha visto la partecipazione di Cuozzo Mariapina con la squadra viggianese che si è classificata al quinto posto tra le società partecipanti.

La Team Bykers Viggiano vi dà appuntamento ai prossimi impegni ed alla gara che si svolgerà il 07 Novembre presso il campo gara al Kiris Hotel.