Trenitalia, con il nuovo orario mete estive più vicine. Più fermate anche a Maratea

In vigore dal prossimo 12 giugno l’orario estivo di Trenitalia L’obiettivo dichiarato è quello di andare “oltre il viaggio in treno” con collegamenti sempre più integrati con altri mezzi di trasporto, per raggiungere le mete turistiche, compresi i borghi più piccoli. Quella che viene chiamata Summer Experience 2022 è stata presentata oggi dall’amministratore delegato dell’azienda, Luigi Corradi, il quale ha evidenziato che l’obiettivo è “incentivare la scelta del treno guardando all’esperienza del viaggio nella sua interezza” con una proposta “sempre più conveniente, multimodale e sostenibile”. Rispetto al periodo del Covid “abbiamo fatto uno sforzo – dice Corradi – per diminuire i costi, aumentando le promozioni. Oggi costiamo circa il 10% in meno, mentre, tutti gli altri modi di viaggiare hanno incrementato i prezzi”. Nell’estate 2022, sono previsti maggiori collegamenti e fermate anche per i 124 Intercity Giorno e Notte che viaggiano sul territorio nazionale che faranno tappa in oltre 200 località di mare. Tra queste, Maratea, la località della costa tirrenica lucana ad alta vocazione turistica, che a partire dal 12 giugno avrà nuove fermate degli Intercity Giorno e Notte. Farà tappa nella stazione del caratteristico borgo marinaro anche il Frecciargento che da Sibari arriva a Bolzano, collegando il mare e la montagna della nostra Penisola. Confermata anche la fermata del servizio estivo Cedri Line, fino a 14 collegamenti giornalieri per viaggiare da Sapri a Paola, lungo le bellezze del litorale, passando per la perla del Tirreno. Inoltre, per supportare il turismo locale e una mobilità sempre più sostenibile, un accordo tra Trenitalia e il Consorzio Turistico di Maratea prevede, a partire dal 1 luglio e fino ad ottobre, promozioni e agevolazioni per i viaggiatori Trenitalia che pernotteranno in uno degli hotel e strutture aderenti al Consorzio, con variazioni delle tariffe in base alla categoria ed alla stagionalità. In totale, il pacchetto estivo di Trenitalia prevede: oltre 240 Frecce al giorno, con 23 nuove fermate nelle località turistiche; 124 Intercity con 75 nuove fermate, e 6.800 collegamenti regionali con la conferma anche dei collegamenti ‘Link’ (treno + autobus o treno + nave). Aumentano anche i collegamenti per l’estero, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania.