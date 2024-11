Tre importanti interventi sulle strade del potentino, in Val d’Agri sulla SP 25 “Tramutola – Grumento Nova”

Prendono il via tre importanti interventi sulle arterie stradali del potentino, un passo significativo verso il miglioramento della viabilità nelle aree interessate.

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali SP 25 “Tramutola – Grumento Nova”, SP 153 “Paterno – Padula” e SP 26 “Lagonegrese Inferiore”. L’intervento, del valore complessivo di € 346.066,00, punta a ripristinare la funzionalità originaria delle arterie, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando l’accessibilità per i mezzi di trasporto, attraverso il rifacimento del tappeto stradale, installazione di barriere di sicurezza e integrazione di quelle già presenti, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Al via anche i lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle SS.PP. 219 “Vitalba – Ofantina”- 2 “Campana” e delle strade provinciali ex S.S. 401 “dell’Alto Ofanto e del Vulture”. Gli interventi, del valore rispettivamente di € 600.000,00 e € 450.000,00, prevedono, nel primo caso, l’esecuzione di opere mirate alla messa in sicurezza di alcuni tratti delle arterie stradali in oggetto per uno sviluppo totale lineare pari a circa Km 3,000, mediante il consolidamento della pavimentazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. L’intervento sulla SP ex S.S. 401 “dell’Alto Ofanto e del Vulture”, invece, ha ad oggetto opere di manutenzione tra cui: realizzazione di un tratto di zanella dalla progressiva Km 2+106 al Km 2+263; realizzazione di opere di contenimento della sede stradale alla progressiva km 5+110,00 per porre rimedio all’ esistente cedimento della scarpata; ripristino alla funzionalità di tratti di rete paramassi esistenti tra la progressiva km 5+667,00 e la progressiva km 5+830,00; ripristino alla funzionalità del tombino esistente in direzione Avellino in prossimità dello svincolo per la località “Foggiano”; posa in opera di nuova barriera stradale del tipo H2 bordo ponte.

“La viabilità rappresenta una priorità per la nostra amministrazione – sottolinea il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano – Questi interventi sono parte di una programmazione messa in campo qualche mese fa, che ora inizia a dare i suoi frutti. Il risultato tangibile dell’impegno profuso per migliorare, sempre più, la qualità di vita dei cittadini.

È nostro compito rispondere alle esigenze della comunità e risolvere le criticità esistenti – prosegue – per questo tanti sono gli interventi in programma sulle varie arterie che prenderanno corpo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per garantire un costante miglioramento della sicurezza stradale, l’abbattimento del tasso di incidentalità e una maggior accessibilità alle aree interessate.

Un ringraziamento va al Dirigente dell’Ufficio Viabilità, l’Ing. Enrico Spera, ai suoi uffici e ai Consiglieri provinciali.

La realizzazione dei tanti interventi previsti è la dimostrazione plastica che la Provincia quando ha a disposizione le risorse riesce ad intervenire in maniera puntuale e virtuosa.”