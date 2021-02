Trasporto Scolastico Sasso-Brienza: disagi sulla coincidenza per Teggiano

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera, scritta da 5 mamme di Sasso di Castalda, che si lamentano della mancata coincidenza sulla linea autobus della Sita con la linea Gambioli che raggiunge l’istituto scolastico di Teggiano con 6 studenti del liceo.

LA LETTERA:

In pratica esiste una linea Sita che durante la giornata, a partire dalle 7.35 fino alle 16.30, va avanti e dietro tra i due comuni (Sasso di Castalda e Brienza) praticamente vuota, al massimo con 4 ragazzi.

Abbiamo chiesto di variare gli orari per farlo coincidere con la Gambioli che raggiunge l’istituto di Teggiano.

Inoltre la provincia ha chiesto a Cotrab di fare ciò, ma Cotrab, visto il mancato rinnovo dei contratti, non risponde alla richiesta.

È vero siamo una piccola comunità, non facciano notizia, ma questo non significa che non meritiamo nemmeno una risposta. Non possono nemmeno giustificarsi con il caos covid, perché la nostra situazione è nata molto prima: dal 2018-2019.

Rimpalli tra uffici, unico a darci qualche indicazione è stato l’ufficio della provincia. Assessori, amministratori, presidenti, chi più ne ha più ne metta, avranno anche il loro da fare, ma una risposta, una!

È giusto far andare i mezzi vuoti, ma non offrire i servizi! Siamo davvero stanchi di questo sistema omertoso, indifferente ai cittadini grazie ai quali il sistema va avanti!

Noi rispondiamo ai nostri doveri paghiamo ciò che dobbiamo, rispettiamo le scadenze, assolviamo ai nostri doveri.