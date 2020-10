Trasporto scolastico: la Rete Studenti Medi Basilicata si mobilita e proclama uno sciopero generale

La Rete degli Studenti Medi della Val D’Agri contesta l’assenza delle minime condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme anti-contagio) all’interno degli Autobus. Un problema che il sindacato studentesco definisce “endemico” ma molto sentito in una fase di particolare recrudescenza del virus in molti comuni della Val D’Agri.

Questa mattina con una piccola delegazione di rappresentanti (per ogni scuola), all’ingresso del Liceo “G.Peano” di Marsico Nuovo, si sono mobilitati per far sentire la loro voce con una protesta pacifica.

L’adesione di fatto alle ragioni dello sciopero si è manifestata attraverso la non partecipazione alle attività didattiche a distanza nel corso della giornata di oggi.

Qui di seguito l’intervista, raccolta al microfono di Andrea Mario Rossi, al Coordinatore Rete degli Studenti Medi Val d’Agri Antonio Prestera:

Invece qui di seguito il comunicato della Rete Studenti Medi Basilicata sullo sciopero generale proclamato il 9 ottobre:

Dinanzi al picco massimo di contagi covid mai registrato nella nostra regione ci vediamo nuovamente esposti alle penurie endemiche del territorio. Il servizio di trasporto pubblico, già storicamente lacunoso, ha mostrato l’ennesimo aggravarsi della sua situazione nel regime di emergenza in cui ci troviamo. Infatti, ai mezzi pubblici mal funzionanti, alle corse che spesso mancano, la necessità di mantenere un certo distanziamento sociale per evitare i contagi da covid si scontra con le suddette carenze.